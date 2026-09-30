信義房屋連續20年獲天下永續公民獎 房仲業唯一得獎者

信義房屋連續20年獲《天下雜誌》天下永續公民獎肯定，今（30）日以大型企業組服務業第二名成績，成為本屆唯一獲獎的房仲業者。

此次獲獎企業還包括緯創、鴻海、中華電信、富邦金控及中信金控等指標企業。

今年適逢天下永續公民獎20週年，獎項透過公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續四大構面，檢視企業ESG實踐成果。本屆以「AI助攻ESG」為主題，新增負責任AI治理、員工心理健康與中高齡友善職場、自然正向與生物多樣性等評比內容。大型企業服務業組前三名則依序為中華電信、信義房屋及台灣大哥大。

《天下雜誌》共同執行長暨內容長吳琬瑜表示，AI帶來前所未有的變革，加上供應鏈移轉與氣候災害等挑戰，永續已成為企業每天都會遇到的經營問題。企業如何賺錢、如何待人，以及如何運用專業解決社會問題，都是經營者必須面對的課題，也需要在眼前成本與長期未來之間，做出經得起時間考驗的選擇。

信義房屋倫理長謝英哲表示，45年來信義房屋始終堅持「以人為本」，也將企業倫理和永續融入企業經營。連續20年獲獎是長期實踐這項理念的成果，無論在社會共好、環境永續或治理創新上，都會持續深化作為，讓永續成為公司每天的行動。

公司治理方面，信義房屋已連續12屆於臺灣證券交易所公司治理評鑑名列上市公司前5%。因應AI快速進入企業營運，公司近年也整合逾40年累積的不動產與交易資料，將AI導入服務與管理流程，包括AI智能配案、生成式AI助理「義點通」及不動產廣告AI審查等應用。信義房屋表示，公司將AI定位為強化人力與專業的工具，透過人機協作提升服務效率與資訊品質，讓第一線同仁投入更多時間理解客戶需求與提供專業服務。

企業承諾方面，信義房屋針對第一線同仁高度外勤的工作型態，持續推動交通安全管理，同仁交通事故件數由2020年的294件降至2025年的135件，五年減少逾五成。

社會參與方面，信義房屋本屆「社會參與」構面獲8.83分，排名大型企業服務業第一。自2004年啟動「社區一家」計畫以來，已支持3917個社區，從提供圓夢資源延伸至企業媒合等機制，串聯企業資源與地方團隊，共同投入社區營造與地方創生。

環境永續方面，面對今年評比新增的自然與生物多樣性議題，信義企業集團近年投入造林復育與生物多樣性監測；減碳則從房仲服務流程著手，自2015年盤查服務碳足跡，單筆仲介交易碳排已由約550公斤降至221公斤，十年減少近六成。

信義房屋表示，連續20年獲得天下永續公民獎肯定，是長期投入永續經營的階段成果。未來將持續深化公司治理、企業承諾、社會參與與環境管理，將永續思維融入企業營運決策。