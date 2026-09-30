SCFI運價指數連2跌、周跌幅0.65% 美國線運價維持高檔

中秋節後加上十一長假，運價指數連2跌！上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於30日出爐，指數下跌24.32點至3,662.3點，周跌幅0.65%，北美線運價依舊上漲維持高檔。

攬貨物流業者表示，最新一期出爐運價走低，美國線受十一長假前搶運、港口壅塞影響，預估節後恢復正常後，會加快出貨的速度，10月底前運價仍維持高檔。

最新一期，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達7,578美元，較前一期上漲115美元，周漲幅1.54%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達10,528美元，較前一期上漲31元，周漲幅0.29%。

其中遠東到歐洲表現還是疲軟，運價每TEU（20呎櫃）達2,199美元，較前一期下跌114美元，周跌幅4.92%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,996美元，較前一期下跌69美元，周跌幅2.25%；近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲5美元，周漲幅0.42%，遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）較前一周上漲7美元、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）較前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周上漲12美元。