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保瑞以超過9.5億元出售「美適亞」美、中等多國藥證 續留CDMO商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）30日公告，子公司保盛藥業董事會通過處分旗下藥品Megestrol Acetate Oral Suspension（美適亞）的美國、中國大陸地區藥證及全球除匈牙利外相關權利給金賽生物旗下GENSCI Singapore，預計處分利益同為3,000萬美元（逾新台幣9.5億元）。

保瑞此次交易除出售藥證及相關權利外，雙方也將併同簽署供貨合約，保瑞未來仍將持續受託代工該產品。也就是說，保瑞在出售相關藥證資產後，仍保留該產品後續的代工業務。

保瑞藥業表示，根據雙方簽署的藥證資產買賣契約，保盛除依約收取3,000萬美元藥證出售價金外，後續將依市場競爭條件及銷售狀況，在一定期限內設定500萬至1,000萬美元不等的各項獨立成就條件，據以分年結算或有價金。此次預計處分利益共3,000萬美元，將依履約條件分期認列。

換言之，除3,000萬美元固定交易價金外，未來保盛仍有機會依約定條件取得額外的或有價金，但實際金額將視相關成就條件達成情況而定。

美適亞為醋酸甲地孕酮（Megestrol Acetate）口服懸液，主要適用於愛滋病患者因厭食症、惡病質或不明原因導致的顯著體重下降。產品採奈米晶體特殊製劑技術，提高藥物溶解度與生體可用率，且無須搭配高脂肪餐服用，有助提升患者用藥便利性。

保瑞指出，此次處分Megestrol Acetate Oral Suspension藥證資產，主要目的為透過藥證資產策略性出售，加速產品全球商業化銷售。

保瑞 匈牙利 新台幣

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