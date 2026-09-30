裕民新加坡與新大洋造船簽散裝船合約 啟動Ultramax高效節能新世代

裕民航運（2606）旗下子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司於30日正式與蘇美達船舶旗下新大洋造船簽署四艘64,000載重噸Ultramax散裝貨輪建造合約，率先導入全新開發的CROWN 4.0船型。首艘預計於2029年第4季交付，其餘三艘於2030年陸續交付。

新船以EEDI較IMO基準線降低約40%為核心目標，達到Phase 4能效水準，並整合軸發電機、Hempaguard NB高性能船體塗層及Biofuel Ready設計，對標新加坡MPA Green Ship Programme現行能效門檻，展現新世代高效節能船型水準。

四艘新船採用最新CROWN 63 Forward（CROWN 4.0）船型，在既有CROWN 63系列基礎上，全面優化船體線型、結構重量、主機功率、系統配置及艙容布置，在維持載貨能力、港口適用性與營運彈性的同時，降低船舶阻力及推進功率需求，提升載運效率與節能性能。新船EEDI預計達Phase 4能效水準，透過優化船型、低功率主機及軸發電機整合，以更低功率及燃油消耗完成同等運輸任務，並為實際營運CII表現保留更大裕度，提升面對未來能效及減碳要求的設計彈性。

此外，新船將採用Hempaguard NB矽基低摩擦塗層，自交付起即具備低摩擦及長效防污性能，有助降低船體阻力、燃油消耗與碳排放；並依Biofuel Ready標準設計，在燃油管路、設備材質及系統配置上預留高比例生質燃油使用條件，提升未來導入B100等低碳燃料的彈性。透過高效率船體、低功率推進、軸發電機、先進塗層及替代燃料相容設計的整合，新船將持續具備因應環保法規及不同燃料路徑的能力。

裕民航運表示，Ultramax 船型具備貨種多元、港口適應性高及區域市場覆蓋廣等優勢，可廣泛服務穀物、煤炭、鋼材、肥料及鋁土礦等主要散裝貨載需求。隨全球糧食運輸、能源轉型原材料及新興市場基礎建設需求持續成長，公司看好中長期中小型散裝船市場發展前景，配合CROWN 63 Forward從船型、推進、用電、塗層及燃料系統多方面行的優化設計，使船舶在載貨能力與營運彈性具備強大的市場競爭力，為客戶提供更有效的低油耗及減碳方案，共同實現國際海事組織（IMO）推動的淨零排放目標，鞏固裕民在國際散裝航運市場的長期營運的領先地位，及公司一貫以來對ESG的願景承諾。

目前，裕民航運擁有極具競爭力的多元化船隊，旗下涵蓋海岬型（Capesize）、巴拿馬極限型（Panamax）、超巴拿馬型（Post Panamax）、超輕便型（Ultramax）、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）等散裝貨船。此外，因應綠能轉型趨勢，更跨足海洋風電人員運輸船（CTV）、運維服務船（CSOV）及液化天然氣（LNG）運輸船等。加計自有船隊、合資船隊及在建船舶（含本次簽約），裕民船隊規模合計達90艘，總載重噸已突破1,000萬噸大關，穩健朝向「百船計畫」邁進。