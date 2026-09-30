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泰合10月20日掛牌上市…競拍底價88元 BEQIA歐美取證、授權雙引擎催動

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰合（6467）30日表示，為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5,100張，競拍底價88元，最高投標張數669張，暫定每股承銷價105.6元。競拍時間為10月2日至6日，10月8日開標；10月7日至12日辦理公開申購，10月14日抽籤，預計10月20日掛牌上市。

泰合生技表示，該公司以自主研發經上皮藥物傳輸系統（TDS）為核心，將既有藥物成分改良為透皮及透黏膜新劑型，主力產品BEQIA是全球首款專為吞嚥困難族群設計，以Apixaban為成分的抗血栓口溶膜，可在無須飲水及吞嚥藥錠下完成給藥，鎖定高齡、吞嚥困難及需長期抗血栓治療族群。

BEQIA已於2026年6月19日送件美國食品藥物理局（FDA），目前已進入十個月PDUFA審查期，預計2027年4月22日為審核完成目標日期，可望取得美國藥證；歐洲部分則於2026年7月完成Day 121關鍵清單回覆，朝CHMP最終審查意見（Day 210）與EC核准推進，2026年第4季亦可望獲得歐盟上市許可。

同時，泰合採「原廠與非原廠雙軌並行」的授權策略。對原廠而言，BEQIA可借力其成熟通路快速推升口溶膜市占，並在專利懸崖與學名藥競爭來襲時，成為維持利潤的關鍵武器，泰合洽談時即以「解決原廠現有困境的最佳合作夥伴」定位切入。

對非原廠則採精準區域分擊，策略性鎖定主要市場以外的區域優先展開談判，快速累積市場實績與聲量。目前泰合已在歐美、紐澳、拉丁美洲等地區與數十家藥廠簽訂NDA並持續洽談，多家跨國大藥廠與各區域BD代表已進入實質洽談階段；下一代產品TAH3341長效口溶膜雖仍處臨床前，也已有廠商表達興趣並關注發展進度。

此外，Apixaban原廠原料藥專利將於2026年11月到期，已和解的學名藥廠預計最快2028年上市，屆時市場將湧入與Eliquis相同的錠劑學名藥展開價格競爭，原廠的高市占與高單價將同時受到侵蝕。

原廠原本寄望以新一代FXIa抑制劑接棒，但Milvexian公告急性冠狀動脈三期試驗未見療效而終止，與Apixaban直接對比用於心房顫動的三期臨床數據預計2026年第4季至2027年第1季公布，但療效要優於Apixaban可能性不高、Novartis的Abelacimab二期數據顯示療效與出血風險僅與Apixaban相當、Bayer的Asundexian則因僅針對72小時小中風而市場受限。

泰合生技表示，第三代抗血栓藥全面卡關，代表原廠短期內沒有全新產品可填補Eliquis讓出的市場，Apixaban此一成分的地位反而更形穩固。

泰合生技的BEQIA正是以Apixaban為主成分，透過口溶膜劑型將高齡、吞嚥困難等高價值病人族群，自紅海錠劑市場中區隔出來，成為原廠或任何授權夥伴在後專利時代守住高價市場的關鍵競爭力。

Grand View Research估計，全球抗血栓藥物市場規模將由2025年的373億美元，成長至2033年的557億美元，2026年至2033年年複合成長率約5.3%。董事長李世仁指出，泰合的價值來自把臨床未滿足需求轉化為法規壁壘，接續公司將以BEQIA歐美取證與授權簽約為主軸，同步推進TAH3341長效口溶膜進入臨床與TAH0031肺纖維化口頰溶膜配方開發，並建立自有生產線，讓TDS平台從單一產品的成功，走向多產品、多市場的授權收益結構。

歐美 競拍 藥物

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