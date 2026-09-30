AI推進低碳智紙與跨世代人才培育 正隆13度獲「天下永續公民獎」

從AI辨識回收紙品質、智慧能源管理到產銷預測，正隆將造紙經驗結合數據應用，推動低碳智慧製造；同時透過AI學院與核心技術傳承，支持跨世代員工能力升級。《天下雜誌》29日公布「2026年天下永續公民獎」，正隆榮獲大型製造業組第13名，社會參與構面排名第三，成為台灣造紙業唯一13度入榜的企業，並蟬聯「天下人才永續獎」。

正隆以「3R PLUS全循環」商模為核心，自2019年啟動「智紙4.0」，已導入逾30項智能專案，包括引進全台唯一回收紙水份偵測儀、運用AI辨識回收紙品質，結合智慧能源管理與製程分析，以及產銷預測，提升原料、能源與營運效率；2025年底更成立數位營運處，統籌集團轉型，串聯數位應用與永續目標，持續將造紙專業轉化為智慧製造能力。

2025年全集團再生利用約228.5萬公噸回收紙，工紙回收紙利用率高達97.6%，並將循環價值延伸至能源，繼2022年大園廠後，2026年旗艦后里廠啟動沼氣綠電系統，兩廠合計每年可發電超過2,500萬度、約可供6,944家戶用電，減碳達1.2萬公噸，深化「造紙同時創能」；另攜手芬蘭維美德（Valmet）於后里廠建置120噸級生質能汽電共生系統，預計2029年投運，每年可減碳約4.8萬公噸。透過AI提升資源效率、循環能源降低化石燃料依賴，正隆持續推進低碳轉型，並獲CDP氣候變遷評比A級（A List）及供應商參與評估（SEA）A級肯定。

面對缺工與技術傳承挑戰，正隆以「P.A.E.P.」串聯數據預警（Predict）、工作增能（Augment）、人才培育（Empower）與經驗傳承（Preserve）。試行離職預測模型，持續驗證分析，作為人才管理與員工關懷參考；並將AI融入日常業務，提升工作效率。

「正隆AI學院」累計受訓逾2,300人次，搭配產業鏈「iPAS工控資安專班」，提升員工與供應鏈夥伴數位能力；結合「十年永續人才計畫」與數位學習平台，傳承造紙核心經驗，促進跨世代交流。近五年員工提案改善累計創利13.5億元。

正隆同步完善員工照顧，連續19年調漲薪資，持股信託由公司依員工自提金額加碼40%，參與率達63.2%；2025年新增3天有薪關懷病假，2026年提供3歲以下子女每月2,000元育兒津貼，支持工作與家庭平衡。2025年共誕生56名正隆寶寶，員工粗出生率達1.56%，為全國平均0.46%的三倍以上，育嬰留停復職留任率達100%。

正隆以「二次森林」為核心，透過紙圖書館、永續教師研習營及綠色工廠參觀，將造紙本業轉化為全齡永續教育。迄今，在全台打造37座以100%再生紙材製作的紙圖書館；辦理25場永續教師研習營，培力近1,400位教師；全台各廠每年接待參觀交流超過2,000人次，讓民眾從閱讀、教學與實地參訪認識資源循環。

正隆也推動以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS），攜手國立中興大學於南投惠蓀林場復育20公頃火燒基地，持續追蹤生態恢復情形，目前已記錄到穿山甲與38種鳥類活動。同時，創新研發100%本地再生環保抑草紙，並透過「正隆大學堂」支持農友永續耕作，將回收紙的循環價值延伸至農地應用，串聯生態修復、循環材料與永續教育。

董事長鄭人銘表示：「第13度入榜，是對正隆長期投入永續經營的肯定。造紙業的智慧轉型，需要技術、人才與經驗共同累積。我們持續運用AI改善製程與資源效率，也協助同仁學習新工具、傳承造紙經驗，讓轉型成果落實在日常工作中。」未來，正隆將以「創新綠能，永續共榮」為願景，持續深化低碳智慧製造、循環能源與跨世代人才培育，攜手產業鏈夥伴穩健推進2050碳中和目標，擴大造紙本業對環境與社會的貢獻。