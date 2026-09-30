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迎接新世代機隊 華航招募客艙組員及貨運人才

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華航空（2610）30日宣布啟動 2026 下半年徵才計畫，隨著新世代機隊陸續引進與全球航網持續拓展，預計招募合計逾百名客艙組員及貨運營運人員，邀請具有航空熱情與國際視野的人才加入團隊，從客艙服務到航空物流，在不同專業領域攜手華航飛向世界。

本次客艙組員招募將於 10 月 5 日至 12 日開放報名，初試與複試預計分別在 11 月 7 日及 11 月 14 日舉行。華航積極充實空服團隊，報名者須具備教育部認可學士學位以上學歷及多益聽讀 600 分以上或同等英語成績，錄取者最快明年 1 月中旬起陸續報到。

華航深耕航空貨運市場，同步招募貨運營運人員，報名時間自 10 月 1 日起至 10 月 14 日，職務內容涵蓋管理全球客貨機航班貨運作業，包含平衡表製作和盤櫃規劃等。華航穩居台灣航空貨運市場領先地位，積極強化業務競爭力，今年率先推出生成式 AI 貨運客服，並進一步擴充智慧訂位等功能，邁向更高效率的工作模式。

華航公司強調，公司擁有完善教育訓練制度和職涯發展環境，提供員工及眷屬優待機票、社團活動、心理諮商、運動活動等，兼顧專業成長與生活品質，讓每位員工都能安心發揮所長。配合營運發展需求，華航未來陸續開放各項職缺招募，相關招募資訊將公布官網人才招募專區，歡迎懷抱航空夢想的人才與華航同行

華航 徵才 航班

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