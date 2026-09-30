快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

華紙總經理陳瑞和退休 財務長林谷豐10月起暫代

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

華紙（1905）30日公告總經理異動，總經理暨發言人陳瑞和因個人身體因素申請退休，9月30日正式退休，自10月1日起由財務長林谷豐暫代總經理暨發言人職務，新任總經理待董事會通過委任案後另行公告。

華紙表示，陳瑞和退休後，公司仍將借重其長年累積的產業經驗，聘請他擔任顧問，持續提供公司營運及產業相關指導。

陳瑞和在永豐餘與華紙體系服務近30年，也是他自台大森林系碩士畢業後唯一任職的企業體系，職涯一路專注於造紙產業。

陳瑞和最初從永豐餘紙與紙板事業部助管師做起，之後歷任專員、品技主任、產品經理及行銷處主管等職務，從產品、品質到行銷均有歷練。

2012年永豐餘紙與紙板事業部與中華紙漿合併後，陳瑞和轉任中華紙漿，先後擔任事業部室協理、營銷副總兼發言人，之後升任總經理，長期參與華紙營運與市場布局，累積多年造紙市場及產業實務經驗。

華紙指出，陳瑞和退休後，總經理職務先由現任財務長林谷豐暫代，新任總經理人選仍須經董事會通過後正式公布。

華紙 總經理 永豐餘

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中鋼總經理陳守道9月30日屆齡退休 預期再續任維持穩定

許柏林代理樂天銀董座 黃進明請辭華南永昌證

中鋼總座陳守道可望延任

樂天銀行董座王世熙辭任 董事許柏林暫代

相關新聞

保瑞以超過9.5億元出售「美適亞」美、中等多國藥證 續留 CDMO 商機

保瑞（6472）30日公告，子公司保盛藥業董事會通過處分旗下藥品Megestrol Acetate Oral Suspension（美適亞）的美國、中國大陸地區藥證及全球除匈牙利外相關權利給金賽生物旗下GENSCI Singapore，預計處分利益同為3,000萬美元（逾新台幣9.5億元）。

裕民新加坡與新大洋造船簽散裝船合約 啟動Ultramax高效節能新世代

裕民航運（2606）旗下子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司於30日正式與蘇美達船舶旗下新大洋造船簽署四艘64,000載重噸Ultramax散裝貨輪建造合約，率先導入全新開發的CROWN 4.0船型。首艘預計於2029年第4季交付，其餘三艘於2030年陸續交付。

華紙總經理陳瑞和退休 財務長林谷豐10月起暫代

華紙（1905）30日公告總經理異動，總經理暨發言人陳瑞和因個人身體因素申請退休，9月30日正式退休，自10月1日起由財務長林谷豐暫代總經理暨發言人職務，新任總經理待董事會通過委任案後另行公告。

農特產品打進韓國通路 立委率農會、業者拓展商機

立委陳瑩30日帶領10家台東農會、農特產業者出發前往韓國，展開為期三天兩夜的「台東農特產，前進韓國」展銷快閃行程，除了將見證鳳梨釋迦冰棒打進韓國通路的簽約儀式，也將媒合商機，力拚農產外銷，並推動城市外交。

台北生技獎深耕生醫創新 AI 篩檢、基因定序、新藥、智慧醫材接軌全球

生技產業年度盛事「2026臺北生技獎」30日舉行頒獎典禮暨成果交流會，臺北市蔣萬安市長親自揭獎，頒發「創新技術獎－醫療器材組」、「創新技術獎－製藥組」、「創新技術獎－應用生技組」、「國際躍進獎」、「跨域卓越獎」五大獎項及「臺北生技之星」特別獎，總獎金600萬元。今年共計151件創新產品及技術參賽，創歷年新高，涵蓋新藥開發、醫療器材、精準診斷、醫療照護及應用生技等領域，展現臺灣生技產業多元創新能量。

百年大同變美了！張榮華打造全新員工餐廳亮相 宛如進駐百貨美食街

大同（2371）董事長張榮華上任之初，便對內宣示要替同仁打造全新的員工餐廳，如今這項承諾迅速化為現實。大同全新員工共享空間「TTG COMMONS」已於本月10日展開試營運，預計10月15日正式營運。這座近500坪的空間不單只是吃飯場所，更由張榮華親自操刀，將藝術、綠意與科技意象端上檯面，成為這家百年老店啟動文化轉型的第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。