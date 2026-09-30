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華紙總經理陳瑞和退休 財務長林谷豐10月起暫代
華紙（1905）30日公告總經理異動，總經理暨發言人陳瑞和因個人身體因素申請退休，9月30日正式退休，自10月1日起由財務長林谷豐暫代總經理暨發言人職務，新任總經理待董事會通過委任案後另行公告。
華紙表示，陳瑞和退休後，公司仍將借重其長年累積的產業經驗，聘請他擔任顧問，持續提供公司營運及產業相關指導。
陳瑞和在永豐餘與華紙體系服務近30年，也是他自台大森林系碩士畢業後唯一任職的企業體系，職涯一路專注於造紙產業。
陳瑞和最初從永豐餘紙與紙板事業部助管師做起，之後歷任專員、品技主任、產品經理及行銷處主管等職務，從產品、品質到行銷均有歷練。
2012年永豐餘紙與紙板事業部與中華紙漿合併後，陳瑞和轉任中華紙漿，先後擔任事業部室協理、營銷副總兼發言人，之後升任總經理，長期參與華紙營運與市場布局，累積多年造紙市場及產業實務經驗。
華紙指出，陳瑞和退休後，總經理職務先由現任財務長林谷豐暫代，新任總經理人選仍須經董事會通過後正式公布。
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