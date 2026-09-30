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藥華藥美國行銷負責人榮獲2026 PM360先鋒獎「品牌冠軍獎」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥華藥美國行銷負責人榮獲2026 PM360先鋒獎「品牌冠軍獎」。圖／藥華藥提供
藥華藥美國行銷負責人榮獲2026 PM360先鋒獎「品牌冠軍獎」。圖／藥華藥提供

藥華藥（6446）30日宣布，美國子公司行銷負責人Rebeca Bechily女士榮獲美國生命科學行銷權威媒體PM360頒發2026年度「先鋒獎」（Trailblazer Awards）血液腫瘤類別「品牌冠軍獎」（Brand Champion），為今年度31位品牌冠軍獎得主之一。

藥華醫藥表示，PM360「先鋒獎」創立於2009年，是國際生技製藥行銷產業極為重要及代表性的獎項，所有入圍者及獲獎者均由PM360編輯顧問委員會評選，該委員會成員皆為各自領域中最具前瞻思維的領導人物。企業若要晉級入圍階段，須於創新、人才培育及社會責任等多個面向展現卓越表現。其中「品牌冠軍獎」聚焦肯定行銷人員個人之專業能力、敬業精神、影響力及工作成效進行評選。

藥華醫藥指出，Bechily女士自2022年加入藥華藥近四年多，一直展現卓越的策略領導能力，更成為行銷團隊核心人物。她於2022年7月加入公司，擔任全渠道（omnichannel）創新資深總監，即表現突出，同年12月再轉任品牌負責人，主導藥華藥旗下新藥Ropeg（P1101）品牌與媒體策略，推動品牌成長與全渠道創新。

憑藉優異表現，Bechily女士於2024年3月獲擢升為行銷部主管，全面掌舵公司行銷策略，以數據驅動思維推動產品上市規劃與跨部門商業成長。她在藥華藥累積四年多的職涯歷程，展現從專業執行邁向策略領導的成長軌跡，充分證明其在藥品行銷領域的專業實力。

透過Bechily此次獲獎，也可窺見Ropeg在美國市場的優異表現與深厚市場基礎。自2021年11月Ropeg獲美國FDA核准用於治療真性紅血球增多症（PV）以來，藥華藥美國團隊持續深耕市場，逐步建立醫師與病患對Ropeg的信任與認知。2026年6月，Ropeg預充式注射筆劑型再獲FDA核准上市，大幅提升用藥便利性與病患依從性，進一步強化Ropeg於臨床端的競爭優勢。

今年8月底，Ropeg再度突破，成為近30年來首個獲FDA核准用於原發性血小板過多症（ET）治療的新藥，適應症範圍涵蓋所有成人ET病患。從PV核准、Pen劑型上市到ET適應症的接連突破，Ropeg在美國市場的發展軌跡清晰可見，也為此次ET 上市奠定堅實根基，展現藥華藥美國團隊深厚的市場經營實力與長期布局成果。

在營運表現方面，藥華藥2025年全年營收達156.3億元新台幣，年增逾60%，首度突破5億美元大關；今年迄今營收再創歷史新高，累計已逾171億元新台幣，較去年同期成長超過80%，展現Ropeg全球市場銷售動能持續強勁。隨著ET新適應症於美國正式上市，市場普遍看好藥華藥下半年營收將進一步加速成長，朝年銷售額突破300億元新台幣（約合10億美元）目標邁進，Ropeg可望成為台灣首個躍升國際級重磅新藥（Blockbuster Drug）的產品。

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