農特產品打進韓國通路 立委率農會、業者拓展商機

立委陳瑩30日帶領10家台東農會、農特產業者出發前往韓國，展開為期三天兩夜的「台東農特產，前進韓國」展銷快閃行程，除了將見證鳳梨釋迦冰棒打進韓國通路的簽約儀式，也將媒合商機，力拚農產外銷，並推動城市外交。

此次組團參加韓國展銷行程的在地單位，包括池上鄉農會、關山鎮農會2家農會，以及山漾蔬果運銷合作社 、允芳茶園、逸品茶園、新元昌紅茶產業文化館、出力釀酒業有限公司、糖果樂園股份有限公司、吳漫漫實業有限公司、台東縣印加果生產合作社等8家業者，合計共10個單位一同出訪。

陳瑩說明，台東擁有全國最優質的農特產品，包括池上米、關山米、台東紅烏龍、鳳梨釋迦、夏雪芒果、地瓜酥、糯米酒等等，近年在中央與台東縣政府共同合作下，已逐漸打響品牌知名度，接下來更要力拚把「品牌」轉化為「收益」。

有鑑於今年夏天鳳梨釋迦議題引起全國關注，陳瑩深知，台東農特展不排斥任何市場，但也不能只依賴單一市場，因此身體力行，帶領農會與業者前往韓國，共同為農民開發新通路與新市場。韓國是世界第12大經濟體，人口超過5,000萬人，飲食習慣與台灣相近，是成熟的消費市場。

陳瑩表示，近年台灣農產品持續打入韓國市場，包括愛文芒果、高麗菜、鳳梨與洋蔥都有穩定成績，與日本市場同樣引起矚目，也常見台南市長黃偉哲等縣市長積極前往韓國拓展商機。本次特別透過韓國當地台商及貿易業者協助，希望複製台南經驗，也為台東農特產品爭取外銷機會。

陳瑩預告，韓國展銷行程，將見證台東代表性的山漾食品，與韓國通路進行「鳳梨釋迦冰棒簽約儀式」。同時，也將在韓國首都首爾舉辦「台東縣農特產品商務交流會」，協助台東農會與業者更進一步瞭解韓國市場，並與韓國通路、餐飲業者直接對談、媒合商機，共同開拓韓國市場。

陳瑩分享，近年韓國的「韓食」文化透過影視音流行文化席捲世界，比如知名節目《黑白大廚》在台灣和全世界都有廣大粉絲，充分展現韓國農特產品的魅力，甚至韓國泡菜（辛奇）與製醬文化還被列入聯合國「人類非物質文化遺產」。

此次行程，他們將把握機會參訪韓國首都圈抱川市的農業技術教育中心、智慧農園、釀酒場與生態地質園，深入交流韓國地方政府輔導農業、發展觀光產業的最新經驗。此外，也會與韓國國會議員及當地政要交流，期盼透過城市外交，牽起更多合作機會，讓台東產業有更好的未來。