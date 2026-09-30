台北生技獎深耕生醫創新 AI 篩檢、基因定序、新藥、智慧醫材接軌全球

生技產業年度盛事「2026臺北生技獎」30日舉行頒獎典禮暨成果交流會，臺北市蔣萬安市長親自揭獎，頒發「創新技術獎－醫療器材組」、「創新技術獎－製藥組」、「創新技術獎－應用生技組」、「國際躍進獎」、「跨域卓越獎」五大獎項及「臺北生技之星」特別獎，總獎金600萬元。今年共計151件創新產品及技術參賽，創歷年新高，涵蓋新藥開發、醫療器材、精準診斷、醫療照護及應用生技等領域，展現臺灣生技產業多元創新能量。

台北市長蔣萬安致詞時表示，面對AI、大數據、半導體及資通訊等科技快速發展，生醫產業正加速跨域融合，臺北具備完整生醫產業基礎，匯聚醫學中心、生技育成及加速器、生醫相關大學與研究機構，以及金融創投等資源，並串聯中研院、國家生技研究園區、內湖科技園區、南港生技產業聚落及北投士林科技園區，形成科技產業廊帶。市府持續從產業空間、資金、研發及人才等面向投入資源，朝「空間做大、聚落做強、跨域做深、國際做廣」方向推動。

蔣萬安指出，生技企業的市場不只在臺灣，市府近年積極協助企業拓展國際市場，透過北美生物科技展（BIO）、德國醫療器材展（MEDICA）及日本Medical Japan等國際展會、商務媒合及海外交流，已推動超過80家本市生醫企業參與，促成3,300場以上洽商會談，並將持續串接市府資源，讓得獎企業從「被看見」進一步「走出去」，將獎項肯定轉化為拓展海外市場的實質助力。

今年是臺北生技獎第23年，歷年累計頒發逾300件生醫績優標的，總獎金逾1.2億元，已成為國內生技產業重要獎項。今年更創下151件參賽新高，透過創新技術、國際躍進及跨域卓越等獎項，肯定不同領域的創新成果。

蔣萬安強調，生技產業是一場長期賽跑，企業從研發投入到市場拓展，需要長期面對技術、市場及國際競爭挑戰。市府將持續扮演企業的陪跑者與配速員，提供產業發展所需資源，打造更完善的生醫產業環境，讓更多優秀企業在臺北落地深耕、茁壯成長，從臺北出發、鏈結全球。

2026臺北生技獎共頒發5大獎項、20件獲獎標的及「臺北生技之星」1名，技術涵蓋新藥、先進治療、AI醫療、生醫檢測、智慧醫材及農業生技等多元領域，展現企業卓越研發實力，並以跨域創新與全球布局，彰顯臺北生技產業的創新能量與國際競爭力。