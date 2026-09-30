遠百全年營收拚增3%！周年慶挑戰126億元 板橋、高雄、竹北拚創新高

遠百（2903）今年業績穩健，遠百營運長林彰豐表示，去年全年營收達604億元，今年截至目前業績成長約2至3%，全年仍維持成長2%至3%目標。展望週年慶，遠百今年全台業績目標成長5%，整體檔期拚126億元，其中板橋大遠百可望成長5%至6%。

林彰豐表示，今年消費市場買氣較去年好一些，除股市表現穩健外，台灣對美出口、水五金及工具機等產業表現也相對強勁，均有助消費信心。不過，近年股市財富效果對百貨業的外溢效應已不如過去明顯，部分消費支出也轉向海外旅遊及國外消費。

就各館表現來看，林彰豐指出，目前除台中大遠百、板橋大遠百、竹北、高雄及A13外，多數館別表現良好。台中大遠百因去年同期基期較高，今年目前業績約持平；板橋、竹北及高雄則看好創新高，其中板橋大遠百全年業績挑戰130億元。

台中市場近期包括LaLaport台中、漢神洲際相繼加入，市場關注商圈是否分流。林彰豐表示，目前台中新光與台中大遠百兩大百貨的主力消費客群仍維持，並未出現明顯變化。漢神洲際目前仍處開幕蜜月期，且距離市中心較遠，相較之下七期商圈仍具有交通便利優勢。

他指出，目前台中新光與台中大遠百兩家合計市占率約五、六成，合計業績規模約500億元；在LaLaport台中及漢神洲際加入前，兩家市占率約六、七成。

對於今年週年慶，林彰豐表示，遠百全台目標成長5%，整體檔期挑戰126億元。台中大遠百受市場競爭及高基期影響，成長幅度相對有限，預估約3.5%；板橋大遠百則看好成長5%至6%，竹北、高雄也可望創下歷史新高。

其中，高雄市場受惠亞灣區持續開發及新大樓陸續完工，商業活動增加，消費動能仍強。台中大遠百則有餐飲業務挹注，旭集自7月開幕以來持續客滿，林彰豐指出，餐飲具有強大吸客效果，消費者用餐後也會留在館內逛街，對館內人流及消費形成帶動。

商品表現方面，林彰豐看好今年Apple、化妝品、家電及3C商品。其中無人機、DJI運動相機、Insta360，以及下月推出新機的vivo，均可望成為週年慶熱門商品，帶動3C及電器買氣。

精品方面，鐘錶表現尚可，黃金今年表現不錯，珠寶則相對疲弱；整體精品中的鐘錶、腕錶及流行商品表現較為平均。

化妝品則維持強勢，板橋大遠百以YSL、植村秀表現為全台之冠，Dior、Chanel也名列前段。輕奢品牌今年買氣亦不差，Longchamp、Coach均有不錯表現。

此外，板橋大遠百今年加大年輕客群布局，安排Matin Kim、MFG等韓系品牌快閃店，帶動女裝業績表現。

林彰豐表示，今年百貨消費動能整體優於過去，遠百將透過週年慶及品牌、新品布局持續吸引人潮，全年業績仍以成長2%至3%為目標。