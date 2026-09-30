格上共享車七周年推「一起出去」多重回饋

格上共享車七周年歡慶生日推「一起出去」專案享多重回饋，最高領$1,777租車優惠，集星抽iPhone 18 Pro。

格上租車旗下格上Go Smart共享車迎接七周年，10月1日至31日推出系列優惠，邀請用戶「一起出去」使用周年回饋，包含審核通過、首租、首租預約、異站租還及雙十、光復連假等活動，多重優惠疊加最高可領$1,777租車優惠。

周年慶同步推出網頁集點活動，會員參與趣味集星活動，即有機會抽中iPhone 18 Pro或萬元租車金。

格上共享車自2025年底至2026年持續擴充台北市路邊租還路網，今年9月中於臺中國際機場設站，串聯台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹及台中七縣市跨區租還服務與國內外航班。從市區路邊租還、跨區移動到機場交通，呈現七周年服務布局的發展。

獲得雙北共享運具優等評鑑的格上共享車，目前於全台19縣市設置近1,500站，車隊規模達3,000台，提供七個品牌、15款車型，涵蓋都會小車、休旅車及純電車，為國內共享車市場車款選擇最為多元的品牌之一，也是率先導入純電車輛的品牌。近期導入MG G50Plus及Mitsubishi XFORCE，持續增加用戶的車款選擇。

周年慶網頁趣味集點活動設計不同任務，包含單筆訂單達77公里、累積租用達7小時等，會員參與集星，即有機會抽中iPhone 18 Pro及萬元租車金。活動專屬頁面可由格上租車官網或Go Smart App進入。LINE官方帳號也每日提供租車優惠券，單日最高可領177元；雙十及光復連假另有限時加碼，指定活動期間完成還車，即贈177元優惠券。

呼應七周年，格上共享車攜手「77巧克力共和國」推出出遊優惠。格上租車用戶於10月出示任一筆共享車訂單畫面，即可於園區兌換DIY活動或點心8折優惠券；民眾前往園區並上傳入場門票，可享777元格上共享車租車金。

格上共享車今年推出全新會員權益制度，10月會員專屬活動「格上許願池」同步登場！銀鑰匙（含）以上會員租車並完成問卷，即可參加抽獎，獎項包含1,000元租車優惠券、威秀電影票、CITY CAFE中杯美式，以及多項驚喜好禮，邀請會員一起許下心願、抽走好禮！七周年全系列優惠詳情，可至格上租車官網查詢。