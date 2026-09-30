遠百周年慶拚126億元年增3.5% 三大店今年有望創新高

遠百（2903）周年慶全面啟動，遠百營運長林彰豊30日表示，儘管出國潮持續分流國內消費，但今年整體買氣較往年好一些，加上股市維持高檔帶來財富外溢效應，今年周年慶全台業績目標126億元，較去年成長3.5%；全年營業額則力拚較去年成長2%至3%，持續穩站在600億元之上。

遠百去年全年營業額約604億元，今年前三季若排除台中大遠百，各主要店點均維持成長，其中板橋大遠百、竹北遠百、高雄大遠百及遠百信義A13今年表現都很好，成為全年業績成長的重要支撐。

林彰豊觀察，疫情後出國旅遊持續分流國內消費，使台灣零售市場這幾年要出現高成長並不容易。不過，今年買氣比往年好一些，股市表現佳，加上出口暢旺帶來財富外溢效應，只要股市維持高檔，周年慶消費就不會有太大問題。

今年周年慶由台中大遠百率先開打，由於去年基期較高，目前業績表現大致持平，不過四天連假帶動人潮及聚餐需求，期間生意明顯轉旺。從品類來看，黃金表現相對突出，珠寶持平。

台中百貨市場今年隨漢神洲際購物廣場開幕，競爭進一步升溫。新商場開幕初期有一段蜜月期，但隨時間拉長，台中消費核心仍在七期商圈，目前新光三越台中中港店與台中大遠百合計市占率超過五成，兩家年營業額合計接近500億元。

台中大遠百今年也持續強化餐飲集客力，新進駐的旭集目前訂位滿檔。林彰豊指出，熱門餐飲品牌進駐除了直接挹注餐飲業績，也能把聚餐客群留在館內，進一步帶動其他樓層消費。

接下來周年慶重頭戲將轉向板橋大遠百等主力店。林彰豊看好，板橋大遠百周年慶成長5%至6%「不是問題」，全年營業額可望達130多億元；高雄大遠百隨亞灣區愈來愈熱鬧，加上竹北遠百持續受惠在地消費力，兩店今年也都有機會改寫歷史新高。

今年周年慶商品方面，林彰豊看好快時尚、化妝品及電器三大類別。板橋大遠百準備不少韓系快閃櫃，化妝品也有更多品牌與韓國藝人合作；電器則增加無人機、運動相機、手持自拍相機及手機等熱門科技商品，搶攻換機及新興3C消費需求。

遠百全台周年慶將陸續接棒，遠百信義A13、板橋大遠百及新竹大遠百10月15日起登場，桃園、花蓮10月22日接棒，嘉義、台南及高雄大遠百10月29日開跑，竹北遠百及板橋中山店則自11月12日起登場。