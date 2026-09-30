輝能敦克爾克超級工廠 基礎建設與在地化工作全面加速

固態電池廠輝能30日宣布，法國敦克爾克超級工廠開發計畫持續推進，多項廠區及基礎建設工程已陸續展開，包括電力基礎設施及電網連接工程，目標於2026年10月初完成施工現場通電。與此同時，輝能亦持續推進工程設計、法國及歐洲在地供應商認證、技術在地化，以及人才培育等工作。

目前，廠區多項工程正同步展開。由 Sogea Caroni、Exyte 及 Lucas & Gaillard Architectes 組成的聯合團隊，正負責廠區進出道路準備、圍籬及平台工程；Ardelec Energie 正推進電力基礎設施安裝，而ENEDIS 則負責電網連接工程。

繼9月初完成現場 HSE (健康、安全與環境)協調會議後，各承包商目前均已納入統一且整合的現場管理作業架構。這些進展代表敦克爾克專案已由前期準備階段進一步邁入協調執行階段，並逐步建構後續廠房建設與工業化部署所需的基礎設施。

敦克爾克超級工廠將導入針對次世代電池製造需求所設計的先進建築與工程技術，包括為高科技電池製造客製化的潔淨室(Cleanroom)及乾燥室(Dry Room)解決方案。該廠亦以取得 BREEAM綠建築認證為目標，體現輝能將永續發展納入全球工業布局核心的承諾。

敦克爾克超級工廠將作為輝能歐洲電池生態系的核心據點，串聯歐洲在地的研發、智慧財產權、製造、供應鏈及人才培育。輝能第四代次世代電池技術將有助於推動關鍵供應鏈多元化，並強化歐洲產業韌性，進一步支持歐洲在次世代電池技術領域的戰略自主。

法國地方政府亦持續與輝能密切合作，支持專案長期融入敦克爾克及更廣泛的上法蘭西大區(Hauts-de-France)產業生態系，進一步強化該地區在歐洲電動交通轉型中的重要角色。

除廠區建設外，輝能亦持續建立支撐敦克爾克長期工業營運所需的在地能力。這項在地扎根策略，也體現在輝能與區域未來人才更緊密的連結。輝能將參與 9月30日至10月3日於敦克爾克舉辦的 Fabuleuse Factory 活動。

同時，輝能敦克爾克專案亦透過與當地高中、大學及職業培訓機構合作人才培育與夥伴計畫，為敦克爾克及上法蘭西大區的年輕世代提供更多接觸先進產業與培養專業技能的機會，為區域未來產業人才建立長期基礎。