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百年大同變美了！張榮華打造全新員工餐廳亮相 宛如進駐百貨美食街

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同全新員工餐廳設有獨立會議與交流空間擺設大器原木長桌，牆面懸掛台灣意象當代藝術畫作，結合科技與美學氛圍。公司提供
大同全新員工餐廳設有獨立會議與交流空間擺設大器原木長桌，牆面懸掛台灣意象當代藝術畫作，結合科技與美學氛圍。公司提供

大同（2371）董事長張榮華上任之初，便對內宣示要替同仁打造全新的員工餐廳，如今這項承諾迅速化為現實。大同全新員工共享空間「TTG COMMONS」已於本月10日展開試營運，預計10月15日正式營運。這座近500坪的空間不單只是吃飯場所，更由張榮華親自操刀，將藝術、綠意與科技意象端上檯面，成為這家百年老店啟動文化轉型的第一步。

過往給人傳統製造、重電形象的大同，近年全力往AI、電力與綠能布局，但內部組織與文化的活化同樣是張榮華心中的轉型重點。自入主接掌大同兵符以來，張榮華就格外看重員工工作環境與跨部門溝通，當時許下要翻新員工餐廳的構想，如今端出的成果遠超出傳統食堂規格。

這處命名為「TTG COMMONS」的共享空間占地近500坪，一口氣規劃約500個座位、引進近百株植栽，並設有5間以「奇點」、「量子」等科技概念命名的獨立空間。

喜愛藝術的張榮華從燈光、家具到擺設皆親自參與，甚至拿出個人收藏，並邀藝術家結合玉山、台灣雲豹、藍腹鷴等在地意象創作約50幅作品，陳列於空間各處。

張榮華在給同仁的公開信中直言，「TTG COMMONS」不僅是吃飯的地方，更是所有大同人的共享空間。他認為，企業文化不是寫在牆上的制度與口號，而是人與人日常相處的細節，這裡可以是第2辦公室、會議室，也能是接待客戶的洽談場域，當不同部門的同仁坐在一起喝杯咖啡、換個地方敲鍵盤，原本未安排的交談，就可能碰撞出新的業務合作。

對邁入新百年的大同而言，產品、技術與商業模式的轉向固然重要，但軟性的組織文化與人才黏著度更是底氣所在。張榮華從兌現一座現代化餐廳開始，把美學與人文注入陽剛的重電老字號，試圖藉由打破部門隔閡的空間改造，讓大同這艘百年大船在轉身邁向高科技時代的同時，也能長出不一樣的企業氛圍。

大同全新員工餐廳佔地近500坪，以大量綠植、木質調與暖色燈光營造開闊舒適的用餐環境。公司提供
大同全新員工餐廳佔地近500坪，以大量綠植、木質調與暖色燈光營造開闊舒適的用餐環境。公司提供

空間規劃歷史文化牆，陳列經典老海報與歷史影像，彰顯大同走過百年的企業記憶。公司提供
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大同董事長張榮華打造全新員工餐廳。公司提供
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大同全新員工餐廳打破傳統食堂格局，配置舒適沙發座與大量綠植，讓用餐環境兼具放鬆與交流功能。
大同全新員工餐廳打破傳統食堂格局，配置舒適沙發座與大量綠植，讓用餐環境兼具放鬆與交流功能。

大同員工餐廳舊照。公司提供
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