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少子化掀精緻育兒風潮！北屯學區＋大公園宅成現代孟母抗跌保值首選

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
北屯區共有32所國高中小校區，居各行政區之冠。業者／提供
北屯區共有32所國高中小校區，居各行政區之冠。業者／提供

少子化掀精緻育兒風潮！台中市幼年人口最多的北屯區，「學區＋大公園宅」成為現代孟母抗跌保值首選。市調指出，近期包括豐穀、雙橡園、久樘、龍寶等知名建商，都有相關推案進場，由於具市場稀缺性，在市場受到高度矚目。

全台出生人數持續下滑，今年前8月累計新生兒僅6萬1,742人，較去年同期減少1萬1,036萬人、減幅達15.2%；然而台中市北屯區卻展現驚人的「逆少子化」，截至今年8月，0至14歲幼年人口高達4萬3,737人，對比五年前仍逆勢增加1,833人，穩坐全市幼年人口之冠。

業界指出，在學齡人口紅利與精緻化教育風潮下，兼具「公園與學區」條件的住宅，已成為現代孟母的新指標。

台中市政府教育局最新統計，全台中共有240所國小、70所專設國中、53所高級中學，共計363所學校。其中北屯區就有20所國小、5所國中、4所高中，若加上新設的廍子國中與南興國中、國小，合計達32所，學校總數為行政區中最多。

不過，同時具備學區與大面積綠地的區段卻屈指可數，當中就以14期重劃區敦和段與仁平段最為指標，該區不僅匯聚衛道中學、馬禮遜美國學校、明道普霖斯頓小學及慎齋國小等明星私校聚落，更坐擁水湳生態公園、敦化公園、二分埔、永和巷、仁和公園，以及公34、公35等綿延萬坪的公園綠帶，形成名校與綠海交織的生活圈。

看好地段前景，豐穀建設在榮德路、敦榮二街推出「豐穀耘四季」，規劃26至41坪、2至3房產品，1,410坪基地面向40米寬榮德園道，並與兒四公園、敦化公園及公34、公35等串聯，周邊逾2.4萬坪綠意，相當於整個14期近半數的綠地面積；社區內更以立體中庭與四季地景相呼應，種植約23,297株有機植栽，創造102.7%超高綠覆率。

豐穀建設業務協理王大睿表示，本案在教育資源上，除了現有的四張犁國小與馬禮遜美國學校，面對北屯區不斷增長的人口紅利，鄰近基地的文中19、文小81學校預定地，不僅有機會因應就學需求新設校區，亦有可能規劃為具備休閒遊憩機能的綠地公園，在萬坪綠海與學區環抱下，吸引中科工程師與自住家庭的高度詢問。

此外，雙橡園開發今年再度於14期仁平段推出「雙橡園2658」，占地廣達2,658坪基地正臨水湳生態公園，擁有明道普霖斯頓小學、衛道中學等學區資源，且全棟採SRC鋼骨結構，規劃82至92坪產品，預計10月正式登場。

單元12「雙橡園2045」則位於南興公園第一排，與南興國中小近在咫尺，並憑藉「雙橡園式酒店御邸」服務，據實價登錄揭露最高單價75.73萬元。

位於14期生活圈的「久樘歐森」，基地位於衛道中學旁，規劃28至37坪、2至3房，並採四戶兩梯、戶戶邊間、零店面純住宅設計，鎖定自住及家庭型買方。

而由龍寶建設與大毅建設合建的「龍寶愛臻邸」，建築正對松強國小並與823公園為鄰，興建兩棟24層住宅大樓，規劃53至78坪、3至4房，並採精裝修交屋，預售時期就創下開案三天即完銷佳績。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，科技人、醫師及自營商等高所得的現代「孟母」族群，對下一代的養育更趨精緻化與全面化。

不同於過往僅單純卡位傳統明星學區，這群口袋深且注重生活質感的實力買盤，購屋條件需更具前瞻性，不再滿足於單一機能，而是精準鎖定兼具密集優質私校資源與大面積綠地公園的雙核心地段，既能滿足頂級菁英教育需求，又能兼顧高覆綠的健康成長環境。

台中市北屯區公園、學區指標宅一覽表。資料來源：市調
台中市北屯區公園、學區指標宅一覽表。資料來源：市調

具密集優質私校資源與大面積綠地公園的雙核心地段，深受高所得族群青睞。業者／提供
具密集優質私校資源與大面積綠地公園的雙核心地段，深受高所得族群青睞。業者／提供

學區 少子化 公園

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