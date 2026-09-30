三鶯線延伸八德段機電+土建雙決標！新北「捷」進桃園 邁向2034年完工

新北捷運工程「四環八線」持續推升北臺灣捷運生活圈，繼三鶯線於2026年6月通車後，三鶯線延伸桃園八德段再傳重磅好消息！新北市捷運工程局說明，三鶯線延伸八德段全線機電、地下段土建雙決標，分別由義大利商日立軌道交通號誌系統股份有限公司(機電標)、新亞建設開發股份有限公司（2516）及俊吉營造股份有限公司組成的共同投標團隊(土建標)得標，接續將進行簽約，預計今年底正式開工，朝向2034年完工目標全力邁進。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線延伸八德段2025年8月行政院核定綜合規劃報告，2026年5月26日通過公共工程委員會經費審議，為確保能如期2034年完工，同步採精準的分段招標策略，分為三大標「全線機電系統標」、「地下段土建標」及「高架段細部設計」。

其中「高架段細部設計」已於今年7月1日開始設計；「全線機電系統統包工程」及「地下段土建統包標」都在今(9/30)日雙雙決標，預計年底開工，力拼2034年完工通車。

捷運局長李政安進一步說明，三鶯線延伸八德段全線位於桃園市八德區內，全長約 4.03公里，共設置2座高架車站(LB12a、LB13)及1座地下車站(LB14)，路線從三鶯線LB12鶯桃福德站預留的尾軌往西延伸，端點站LB14站將與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘。三鶯線延伸八德段全線機電系統統包工程決標，未來，市民搭新北捷運三鶯線，就能從新北市土城直達桃園八德，達成全線「一車到底」。

新北捷運工程局補充說明，「四環八線」捷運路網，實現北接基隆、中接台北、南接桃園，進一步串聯基北北桃近千萬人口的通勤生活圈。

為因應新北四環八線與桃園捷運接軌，新北與桃園捷運工程局成立工程介面協調平台，已召開8次會議，針對三鶯線延伸八德段、土城樹林線、桃園棕線等路線工程需求、介面協調、用地取得等議題展開討論，有效縮短協調時程，打造四通八達的北臺軌道共榮生活圈。