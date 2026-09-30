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新北十大熱銷中古社區！淡水、汐止包辦7席

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北十大熱銷中古社區，淡水、汐止7社區上榜。房市示意圖。永慶房屋／提供
新北十大熱銷中古社區，淡水、汐止7社區上榜。房市示意圖。永慶房屋／提供

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年新北市十大熱銷中古社區，其中，前三名分別由淡水名軒海樂地、板橋民生新埔及中和漢寶双星拿下。

若從行政區觀察，汐止和淡水更包辦7席次，顯示不同類型的中古社區各有吸引購屋族的特點。

淡水的名軒海樂地以123件交易居冠，成新北最熱銷中古社區。該社區屋齡僅有2.5年，平均單價35.4萬元、總價約1,240萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，名軒海樂地為淡海新市鎮的大型社區之一，且房價相對親民，雖然離市中心較遠，不過社區旁就是淡海輕軌崁頂站，開車約7分鐘就能抵達淡江大橋，周邊生活圈有基本生活機能，各項建設也逐步完備，因此吸引不少首購、小家庭、退休族群，帶動社區買氣。

若從行政區觀察，淡水有3個社區上榜，除了冠軍名軒海樂地外，台北灣-江南大宅及台北灣NO1星海灣也進入前十名，三個社區平均購屋坪數約35至45坪，平均總價皆不到1,500萬元。

陳金萍說明，淡水上榜的3個社區皆位於淡海新市鎮，屋齡相對較新，且坪數較大、總價仍在相對好負擔的範圍，兼具居住空間與總價負擔優勢，對首購及自住族具有吸引力。

而汐止區則有宏國大鎮、宏盛心、摩天鎮及水蓮山莊4個社區入榜，產品從平均總價598萬元的摩天鎮，到屋齡僅2.2年、平均總價2,412萬元的宏盛心，價格帶與屋齡選擇多元。

陳金萍表示，汐止鄰近南港、內湖就業聚落，加上區域內系科加持，同時具國道及台鐵通勤條件，能同時承接首購、換屋與科技產業就業人口的居住需求。

值得注意的是，陳金萍指出，在淡水、汐止共有7社區上榜之際，位於新北第一圈的民生新埔和漢寶双星社區仍名列第二、三名，顯示板橋與中和仍憑藉核心區位、成熟機能、交通建設及穩定居住需求突圍。

新北市近一年十大熱銷中古社區。資料來源／永慶房屋
新北市近一年十大熱銷中古社區。資料來源／永慶房屋

淡水 汐止 新北

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