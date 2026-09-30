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石化大廠搶進電子化學品 技術、驗證成競爭關鍵

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑（1301）昨日宣布投資案，結盟中華化（1727）成立新公司，並由中華化持股50%、台塑集團三家上市公司及台塑生醫共持股50%，搶進半導體硫酸市場。東聯（1710）、國喬（1312）等大型石化廠也紛紛佈局半導體，從電子級二氧化碳、溶劑產品到氫氣等領域擴大布局，顯示大宗半導體化學品市場正逐步形成新舊玩家競合格局。

法人指出，台塑集團具原料及土地、水電成本等優勢，尤其中華化所需之上游原料硫磺，亦可由台塑化供應；中華化則已具備先進製程產線驗證經驗及能力，有助大幅縮短產品送驗時程，且新產線規劃設於麥寮，可就近供應南台灣半導體客戶。

台塑目前透過旗下台塑大金、台塑德山，切入氫氟酸、異丙醇（IPA）等半導體化學品市場，日前並宣布與日商大賽璐合資，進一步布局光阻稀釋劑等溶劑產品；此次再與中華化合資布局電子級硫酸，並與台紙合作發展電子級鹽酸。台塑表示，目前集團轉型案約30多項，預估至2030年可貢獻逾300億元產值，除硫酸、鹽酸外，未來也將布局電子級氨水、電子級氫氣及前驅物等產品。

除台塑集團外，東聯、國喬等業者也陸續轉型半導體材料，力拚以電子級二氧化碳、溶劑產品、氫氣等產品切入供應鏈。業界指出，隨更多本土業者投入市場，大宗半導體化學品市場已逐步走向新舊玩家競合的競爭格局。

業界指出，電子化學品關鍵競爭門檻，在於產品能否長期穩定符合晶圓廠製程要求，以及廠商是否持續投入研發、建立技術護城河。從送樣、驗證到量產，往往需要長時間累積；因此，既有供應商的客戶驗證與製程經驗，仍是新進業者需要建立的能力。

法人表示，後續觀察重點仍在於各業者新產能的落地進度、客戶驗證及實際出貨情況，尤其半導體化學品進入供應鏈仍須經過長時間驗證，具備量產及客戶供貨實績者，能否進一步擴大市占，將是觀察市場競爭版圖變化的關鍵。

化學 台塑 國喬

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