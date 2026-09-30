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免疫功坊減重新藥 TE-8105獲澳洲 HREC 核准 正式啟動臨床2b 試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國內抗體教父張子文創立的免疫功坊30日宣布，自主研發的超長效型 GLP-1受體促效劑（GLP-1 RA）TE-8105，已獲澳洲人體試驗倫理審委會核准，正式啟動Phase 2b臨床試驗。象徵TE-8105正式邁入更大規模的臨床療效、安全性及給藥策略的驗證階段。

免疫功坊表示，TE-8105採用該公司自主研發的「脂肪酸束（Fatty Acid Bundle）」平台技術，將修飾後的 GLP-1與含兩條長鏈脂肪酸的脂肪酸束結合，藉由提升與白蛋白的結合，延長藥物在人體內的作用時間，有望降低給藥頻率。

TE-8105 目前主要針對治療肥胖症及體重管理進行開發，亦同步探索第二型糖尿病、脂肪性肝炎等相關代謝疾病的應用潛力。

免疫功坊指出，TE-8105 Phase 1/2a首次人體臨床試驗已於2025年於澳洲完成。研究結果顯示具有良好的安全性與耐受性，治療相關不良事件主要為GLP-1類藥物常見的輕度腸胃道症狀，未觀察到與藥物相關的嚴重不良事件。同時，受試者在體重、BMI、HbA1c 及腰臀比等多項代謝指標呈現改善趨勢，部分受試者在少於九劑四個月內達到具臨床意義的體重下降，展現 TE-8105 在肥胖治療上的初步療效潛力。

此外，TE-8105首次人體研究成果已於2026年7月正式發表於國際期刊Journal of Clinical Pharmacology，並獲邀於第20屆世界基礎與臨床藥理學大會（WCP2026）進行發表，不僅進一步建立 TE-8105 的臨床開發科學證據，亦提升TE-8105在全球臨床藥理與新藥開發領域的能見度。

相較於 Phase 1/2a 主要著重於首次人體安全性、耐受性及臨床藥理特性，此次Phase 2b臨床試驗將進一步評估TE-8105不同給藥策略與劑量方案，並於約200位肥胖症或過重受試者中，系統性評估其體重下降療效、安全性及耐受性。

除體重及 BMI 等主要體重管理相關指標外，本試驗亦將持續觀察包括血糖、脂肪肝及其他代謝相關指標的變化，以進一步了解TE-8105每兩週一次給藥的臨床治療特性，並作為未來 Phase 3 臨床試驗設計及給藥策略優化的重要依據。

隨著 GLP-1 受體促效劑已成為肥胖症及代謝疾病治療的重要藥物類別，降低給藥頻率、提升治療便利性及滿足不同患者需求，逐漸成為長效型 GLP-1 藥物的重要開發方向。

免疫功坊強調，將持續推進 TE-8105 的臨床開發，除聚焦肥胖症及體重管理外，亦將持續評估其於第二型糖尿病、脂肪性肝炎、睡眠呼吸中止症及其他代謝相關疾病的應用可能。同時，公司也將積極尋求國際合作機會，透過授權、共同開發及其他合作模式，推動 TE-8105 的全球臨床開發及後續商業化布局。

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