台灣總生育率降至0.695！最新家庭調查：單身族最怕長照失能 投保率卻吊車尾

內政部戶政司統計顯示，台灣人口已連續32個月呈現負成長，2025年總生育率降至0.695人，名列全球最低。少子化衝擊之外，家庭結構與生命歷程同步質變，也讓傳統婚育軌跡不再是主流選項。

當婚育不再是多數人生命歷程中的必經階段，獨自面對高齡與疾病的狀況將愈趨普遍，保險與財務規劃也隨之面臨轉型挑戰。對此，《天下雜誌》與富邦人壽共同發布「2026新時代家庭生活與保險財務大調查」，盤點社會變遷下的生活型態與風險缺口，呼籲大眾正視家庭保護傘弱化後的防禦盲點，及早建立具韌性的財務後盾。

單身族最擔心失能長照 投保率卻吊車尾

最新調查指出，單身無子女族群占比達37.5%，已與傳統婚育家庭的36.9%相當；且在適婚年齡層中，僅12.5%依循傳統軌跡成家。當單身潮漸成常態，過去賴以分擔照護人力與經濟壓力的傳統家庭網絡消解、「養兒防老」不再管用，面對突發醫療開銷、長期照顧安排到老後現金流，都須回歸個人提前規劃。

調查進一步指出，「年老失能或需長期照護」以26.4%高居全體受訪者擔憂之首，超越重大疾病（22.2%）。然而，在高度憂慮長照風險的受訪者中，僅47.4%持有對應的失能或長照險，逾半數處於保障真空，顯見風險意識與實質防護存在顯著落差。

尤其缺乏家庭作為後援的單身族，保險需求最高、有準備的卻很少。調查顯示，單身族的失能長照險持有率僅43.9%、年金險32.5%，各類保障大幅落後已婚族群；且面對風險，僅61.1%具備提前布局意識。這意味著，一旦突發失能，照護開銷與收入中斷將直接由個人吸收，恐同時面臨資產耗損與生活失序的雙重危機。

富邦人壽籲保單健檢 打破單一配置應對動態風險

生命歷程無固定劇本，人生發展沒有標準答案，風險管理也無法一體適用。面對單一保單難以覆蓋動態風險的挑戰，富邦人壽跳脫傳統商品銷售思維，整合保障、財務、退休、醫療與資產配置等面向，透過數位工具與專業諮詢協助保戶進行全方位保單健檢，依照個人生涯規劃節點動態調整。

當人生不再有固定劇本，擺脫傳統生命的既定軌跡。掌握生活的自主權，讓每一步都走得從容且安心。富邦人壽／提供

如：針對少子單身化削弱家庭扶養功能的現況，富邦人壽保單健檢核心將聚焦「長照缺口」與「退休現金流」的合理性，協助保戶在缺乏家庭後援時，仍能透過保單確保照護資源與穩定金流，化解老後失能的財務斷崖。

針對新世代工作者（如斜槓與自由接案者）脫離企業保護傘的痛點，富邦人壽則建議強化醫療與意外險檢視，補足缺乏企業團保的漏洞，將原由雇主分攤的職災與醫療成本，轉為自主且穩固的個人防護網。

伴保戶因應變局 富邦人壽深化專業化身人生陪跑員

要有效發揮保單健檢效益，顧問的專業能力是關鍵。富邦人壽跳脫傳統產品銷售導向，將業務團隊延伸定位為「長期風險管理夥伴」，持續深化全方位的財務規劃專業，扮演保戶跨越不同生命週期的「人生陪跑員」。

隨著單身社會與非典型就業成為常態，富邦人壽期望透過定期滾動的健檢機制，陪伴保戶敏銳因應生命週期的動態變化，及早補足長照防護與退休現金流的潛在斷層，讓保障規劃不再是一次性的商品配置，而是能與人生同步調整的支持安全網。