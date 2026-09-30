銅價短線震盪 銅礦供給恐現2017年來首次下降

銅市近期同時受到供給端偏緊與需求放緩的雙重影響，銅價在高檔出現震盪。Sprott指出，2026年上半年全球銅礦產量年減1.1%，若全年延續目前趨勢，全球銅礦供給可能出現2017年以來首次下降，主要受到礦場品位下降、營運挑戰、供應中斷及新礦開發速度有限等因素影響。

近期全球大型礦場的供給干擾也受到市場關注。全球最大銅礦之一的Escondida日前因工安事故暫停部分營運，後續又受到勞資談判影響，市場持續關注礦場恢復進度與後續供應情況。另一方面，供給緊張並不代表短期需求同步強勁。SMM數據顯示，中國大陸8月電解銅進口量為21.02萬噸，月減14.24%、年減20.48%，1至8月累計進口量亦較2025年同期下降15.22%，反映高銅價及國際貨源流向變化，仍對中國進口需求造成影響。

廢銅供應同樣是市場關注焦點。S&P Global指出，2026年上半年中國大陸精煉銅生產中，廢銅占原料比例已升至25.2%，較2025年同期增加2.7個百分點，反映在銅精礦供應吃緊的情況下，冶煉廠對再生銅原料的依賴提高。SMM亦指出，大陸冶煉廠銅陽極庫存天數8月降至6.13天，已連續8個月下降，顯示再生銅相關原料供應仍偏緊。

此外，非洲供應收縮也影響大陸銅原料進口。SMM資料顯示，大陸8月進口陽極銅6.45萬噸，月減15.8%，其中來自尚比亞與剛果民主共和國的進口量均有所下降。SMM認為，非洲雨季、集中檢修、進口比價不佳及物流成本偏高等因素，使非洲來源供應受到限制，預期第3、4季來自非洲的陽極銅到港量仍可能偏低。

街口投信表示，目前銅市呈現「礦山供給增長放緩、再生銅原料偏緊，但下游需求受到高價抑制」的多空拉鋸格局。一方面，全球礦山供給可能出現多年來首次下降，加上Escondida等大型礦場的營運干擾，以及非洲陽極銅供應減少，使銅市供給端仍存在一定壓力；另一方面，大陸電解銅進口量下降，反映高價環境下下游採購仍相對謹慎，需求端尚未出現全面性回升。

展望後市，街口投信認為，銅價短線仍可能維持震盪格局，市場將持續在「供給偏緊」與「需求放緩」之間尋找平衡。若大型礦場供應干擾持續、廢銅及陽極銅供應未能明顯改善，將為銅價提供支撐；反之，若大陸下游需求恢復速度不如預期，或高銅價進一步抑制終端採購，銅價仍可能面臨整理壓力。因此，後續除關注礦場供給恢復情況，也需觀察大陸進口、下游庫存及廢銅供應變化，短期價格波動幅度可能維持較高水準。