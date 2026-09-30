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配合公平會審議時程 台灣大併精誠延長30天

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）公開收購精誠資訊，原定公開收購時間至10月6日（下周二）為止，進入倒數一周，台灣大昨（29）日宣布，配合公平會審議時程，延長收購精誠30個日曆天。

台灣大公開收購精誠，原本持有11.86%，透過公開收購，以每股184.5元，取得精誠資訊至少39%至58%股權，支付方式為50%現金以及全資子公司台信電訊持有的台灣大股權，交易對價為現金新台幣98億元至146億元；股票約台灣大2.4%至3.6%股權，溢價約29.5%，全案收購價金上限為291.3億元；後續需取得公平會對事業結合核准，公開收購時間為8月18日至10月6日。

近期精誠受惠台灣大公開收購題材發酵，激勵精誠維持190元附近水準，昨日下跌1.5元，收189元，台灣大昨日下跌1.5元，收121元。

台灣大昨日宣布，旗下100%持股子公司台信電訊延長公開收購精誠資訊案，為配合公平會法定30個工作日審議時程，並預留審議完成後交割等作業時間，台信電訊已依法申報並公告延長公開收購期間30個日曆天，由原訂10月6日下午3時30分延長至11月5日下午3時30分止。

台灣大表示，本次僅配合公平會審議時程延長公開收購期間，其餘公開收購條件均維持不變。

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