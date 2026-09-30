精英揪萬豪建日月潭酒店 搶攻南投觀光商機

日月潭再添國際級酒店。台中精英開發集團旗下精英之境，昨（29）日宣布攜手萬豪國際集團，引進旗下設計生活風格品牌AC歐軒酒店，打造「日月潭萬豪AC歐軒酒店」，全案投資逾30億元，預計2030年第4季開幕營運。

目前，日月潭的星級或國際酒店品牌，主要由鄉林涵碧樓、漢來日月行館及雲品溫泉酒店三雄鼎立，另外還有近年備受矚目的力麗溫德姆溫泉酒店。未來隨著萬豪AC歐軒酒店的加入，將為日月潭國際旅宿市場注入全新品牌動能。

昨天的簽約儀式，由精英開發集團董事長洪乙彥與萬豪國際集團台灣市場總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）主持，並由南投縣長許淑華見證。這也是精英開發集團繼「日月町」複合式商場之後，在南投的第二項重大投資，累計投資額已逾40億元。

日月潭萬豪AC歐軒酒店基地位於日月潭水社，基地面積近3,000坪，將規劃五棟涵蓋渡假、商務、家庭及親子酒店，客房數173間，初估未來房價可能落在250至300美元（約新台幣7,750至9,300元）。

許淑華指出，萬豪國際旗下AC歐軒酒店插旗日月潭，不僅日月潭增添國際旅宿新選擇，也有助於提升整體旅宿服務品質及國際能見度，為南投觀光注入新動能。

洪乙彥強調，此次簽約不僅代表AC歐軒酒店品牌首度進軍台灣，也反映國際酒店集團持續看好日月潭觀光市場的發展潛力。「我們不只要把萬豪國際帶進南投，更希望透過萬豪國際，讓世界看見日月潭」。

未來，精英之境將結合萬豪國際的全球品牌影響力、國際訂房與銷售通路、萬豪旅享家會員，以及營運管理、收益管理與全球行銷資源，進一步串聯日月潭與國際旅遊市場。

根據交通部觀光署「2025年來台旅客消費及動向調查」，日月潭以38.18%的喜愛度居全台景點之冠，成為最受國際旅客喜愛的台灣景點。同年日月潭風景區全年遊客量達475萬人次，其中外國旅客近136萬人次，約占整體遊客的三成。