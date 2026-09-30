聽新聞
0:00 / 0:00

精英揪萬豪建日月潭酒店 搶攻南投觀光商機

經濟日報／ 記者宋健生／南投報導
「日月潭萬豪AC歐軒酒店」投資案簽約，萬豪國際酒店集團台灣市場總經理哲仁廷（左起）、南投縣長許淑華、精英開發集團董事長洪乙彥見證。記者宋健生／攝影
「日月潭萬豪AC歐軒酒店」投資案簽約，萬豪國際酒店集團台灣市場總經理哲仁廷（左起）、南投縣長許淑華、精英開發集團董事長洪乙彥見證。記者宋健生／攝影

日月潭再添國際級酒店。台中精英開發集團旗下精英之境，昨（29）日宣布攜手萬豪國際集團，引進旗下設計生活風格品牌AC歐軒酒店，打造「日月潭萬豪AC歐軒酒店」，全案投資逾30億元，預計2030年第4季開幕營運。

目前，日月潭的星級或國際酒店品牌，主要由鄉林涵碧樓、漢來日月行館及雲品溫泉酒店三雄鼎立，另外還有近年備受矚目的力麗溫德姆溫泉酒店。未來隨著萬豪AC歐軒酒店的加入，將為日月潭國際旅宿市場注入全新品牌動能。

昨天的簽約儀式，由精英開發集團董事長洪乙彥與萬豪國際集團台灣市場總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）主持，並由南投縣長許淑華見證。這也是精英開發集團繼「日月町」複合式商場之後，在南投的第二項重大投資，累計投資額已逾40億元。

日月潭萬豪AC歐軒酒店基地位於日月潭水社，基地面積近3,000坪，將規劃五棟涵蓋渡假、商務、家庭及親子酒店，客房數173間，初估未來房價可能落在250至300美元（約新台幣7,750至9,300元）。

許淑華指出，萬豪國際旗下AC歐軒酒店插旗日月潭，不僅日月潭增添國際旅宿新選擇，也有助於提升整體旅宿服務品質及國際能見度，為南投觀光注入新動能。

洪乙彥強調，此次簽約不僅代表AC歐軒酒店品牌首度進軍台灣，也反映國際酒店集團持續看好日月潭觀光市場的發展潛力。「我們不只要把萬豪國際帶進南投，更希望透過萬豪國際，讓世界看見日月潭」。

未來，精英之境將結合萬豪國際的全球品牌影響力、國際訂房與銷售通路、萬豪旅享家會員，以及營運管理、收益管理與全球行銷資源，進一步串聯日月潭與國際旅遊市場。

根據交通部觀光署「2025年來台旅客消費及動向調查」，日月潭以38.18%的喜愛度居全台景點之冠，成為最受國際旅客喜愛的台灣景點。同年日月潭風景區全年遊客量達475萬人次，其中外國旅客近136萬人次，約占整體遊客的三成。

日月潭 萬豪 酒店 南投 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋連假單日1.1萬人湧日月潭伊達邵 觀光署分析國旅吸客誘因

星光閃耀齊聚高雄 高雄日航酒店推出行政樓層秋冬住房禮遇

台大EMBA 30周年「泳向未來」，200名勇士挑戰泳渡日月潭成功完賽

搶攻日本旅遊旺季 觀光署赴日推台灣遊、祭最高8千元重遊優惠

相關新聞

台電、富崴再爆爭議 爭搶風機所有權

台電離岸風電二期計畫與原承包商富崴能源再爆爭議，中秋節連假期，雙方為爭搶風機扯破臉。富崴昨指控台電不僅扣留一○六億元的血汗錢，在光天化日下搶走風機，台電則回批風機所有權已屬台電，富崴竟還違法把風機抵押給其母公司森威能源，中秋節連假還阻止台電出海裝設風機。

精英揪萬豪建日月潭酒店 搶攻南投觀光商機

日月潭再添國際級酒店。台中精英開發集團旗下精英之境，昨（29）日宣布攜手萬豪國際集團，引進旗下設計生活風格品牌AC歐軒酒店，打造「日月潭萬豪AC歐軒酒店」，全案投資逾30億元，預計2030年第4季開幕營運。

配合公平會審議時程 台灣大併精誠延長30天

台灣大哥大公開收購精誠資訊，原定公開收購時間至10月6日（下周二）為止，進入倒數一周，台灣大昨（29）日宣布，配合公平會審議時程，延長收購精誠30個日曆天。

中華電永續 排名全球TOP 1%

國際知名媒體《TIME》時代雜誌日前公布「2026全球最永續企業」榜單，中華電信在全球43個國家、20個產業、超過5,800家企業中脫穎而出，名列全球TOP 1%，除了連續三年獲選，今年更一舉躍升全球第39名，是台灣電信業第一，與全球頂尖企業並駕齊驅，彰顯中華電信強勁的永續實力獲得國際高度肯定。

智慧經營／梁華哲 併購布局 重視風險、回報

連接線與連接器大廠貿聯近期宣布，與子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.已經共同完成對新加坡Interplex集團資料通訊業務（Datacom Business）的收購案，Datacom Business自9月23日起納入該公司合併報表，可望提升整體營運規模、強化市場競爭力，以及擴大全球布局。

宏碁50年 微笑半世紀／從微笑曲線到王道 企業園丁再出發

宏碁讓我學會如何創造企業價值，微笑曲線讓我理解價值存在於什麼位置，而王道讓我進一步思考：我們為什麼創造價值？為誰創造？創造出來的價值又應該如何分享？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。