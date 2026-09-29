快訊

美股早盤／油價下跌、科技股回神！費半攀漲1.7% 市場關注川普AI午餐會

聽新聞
0:00 / 0:00

百悅庄從坐月子到術後休養、服務國際家庭 成為頂級月子中心市場指標

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
百悅庄累積5,000多名家庭會員，每年舉辦三次會員回娘家活動，陪伴會員家庭成長。業者提供
百悅庄累積5,000多名家庭會員，每年舉辦三次會員回娘家活動，陪伴會員家庭成長。業者提供

台中知名「百悅產後護理之家」熱鬧舉辦中秋會員回娘家活動，吸引200人參加親子活動，大人小孩都玩得意猶未盡。百悅庄持續推出雙護理長服務、月子秘書貼心行程安排、護理師到醫院接寶寶的保母專車等創新服務，在中部頂級月子中心市場被視為指標。

百悅庄董事長謝金靜表示，百悅庄始終以「真心與愛」為服務核心，專注於媽媽產後坐月子的專業產後護理之家，逐步延伸至更完整的母嬰照護與術後休養照護服務。

百悅庄經營12年來，已累積5,000多名家庭會員，每年舉辦三次會員回娘家活動，陪伴會員家庭成長。隨著現代家庭對健康、休養與照護的需求，百悅庄持續以實際需求為出發點，拓展多元且貼近生活的照護服務內容。

透過外國媽咪口碑分享、網路好評推薦，百悅庄接待過許多來自海外的家庭，包括美國、法國、韓國及日本。這群「國際台灣媳婦」或因經商、工作定居在台灣，百悅庄透過專業護理團隊及完整的母嬰照護服務，累積服務國際家庭的經驗優勢，讓很多在台灣生產的外國媽媽也享受到台灣頂級的坐月子服務。

同時，百悅庄建立了一個長期陪伴家庭成長的服務關係。觀察需求，推出雙護理長服務、月子秘書貼心行程安排、護理師到醫院接寶寶的保母專車創新服務等。

「凡事替客人多想一步」的服務理念，也成為百悅庄多年來持續精進的重要精神。

謝金靜表示，百悅庄一貫以「最專業」、「最有溫度」成為業界最頂級的代表。希望來到百悅庄，不只是覺得有人照顧坐月子的媽媽跟寶寶，而是感受到被用心照顧。就像家人一樣，除了專業，更多的是溫暖。

她強調，百悅庄不斷拓展服務內容，始終秉持最初的信念：用專業守護健康，用真心照顧家庭，用時間累積信任。讓每一位走進百悅庄的家庭與媽咪，都能在這段人生重要旅程裡，得到專業而溫暖的陪伴。

月子中心 坐月子 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市表揚優良不動產從業人員 信義房屋4人獲市長表揚

醫療奉獻獎得主美籍修女華淑芳辭世 「美國鼻子台灣心」奉獻台灣60年

基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

每一份用心，都值得被看見——幸福啟航 Let’s 購 從庇護工場到一般職場，建立屬於自己的舞台

相關新聞

中鋼總經理陳守道9月30日屆齡退休 預期再續任維持穩定

中鋼（2002）29日下午公告，總經理陳守道9月30日屆齡退休；預期仍將受重用，繼續延任中鋼總經理職務，以維持中鋼以及鋼鐵產業穩定。

日月潭再添國際級酒店！精英開發與萬豪砸30億簽約 估2030年開幕

日月潭再添國際級酒店！台中精英開發集團旗下精英之境旅館公司，29日宣布攜手萬豪國際集團（Marriott International），引進旗下設計生活風格品牌AC歐軒酒店，打造「日月潭萬豪AC歐軒酒店」，全案投資逾30億元，預計2030年第4季開幕營運。

鳳凰等13家旅行社攜手長榮航空瞄準歐洲精品河輪商機

旅行社已經在為明年市場銷售準備，鳳凰搶明年獎旅團瞄準河輪商機，Uniworld寰宇精品河輪看好台灣高端河輪旅遊需求持續升溫，正式加入長榮航空「魅力歐洲」產品陣容，攜手雄獅、可樂、東南、山富、五福、鳳凰等13家旅行業者擴大市場布局。

單價破200萬、總價守7千萬 台北「小坪數豪宅化」崛起

台北市核心區預售市場出現「小坪數豪宅化」。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，建商將地段、品牌與高規格濃縮於中小坪數，大安「衡昀」、中正「柏金」最高單價皆逾每坪220萬元，總價卻守在7000萬元門檻內。

北市表揚優良不動產從業人員 信義房屋4人獲市長表揚

信義房屋獨攬臺北市優良不動產經紀人獎項！臺北市地政局29日表揚2年1度優良不動產從業人員，由市長蔣萬安頒獎，全市10位得獎者中，信義企業集團就占4位，涵蓋經紀人、營業員與地政士。

大坪數難賣！台北「小坪數豪宅化」崛起 單價破200萬、總價守7000萬元

台北市核心區預售市場出現「小坪數豪宅化」。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，建商將地段、品牌與高規格濃縮於中小坪數，包括大安「衡昀」、中正「柏金」最高單價皆逾每坪220萬元，總價卻守在7,000萬元門檻內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。