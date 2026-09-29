百悅庄從坐月子到術後休養、服務國際家庭 成為頂級月子中心市場指標

台中知名「百悅產後護理之家」熱鬧舉辦中秋會員回娘家活動，吸引200人參加親子活動，大人小孩都玩得意猶未盡。百悅庄持續推出雙護理長服務、月子秘書貼心行程安排、護理師到醫院接寶寶的保母專車等創新服務，在中部頂級月子中心市場被視為指標。

百悅庄董事長謝金靜表示，百悅庄始終以「真心與愛」為服務核心，專注於媽媽產後坐月子的專業產後護理之家，逐步延伸至更完整的母嬰照護與術後休養照護服務。

百悅庄經營12年來，已累積5,000多名家庭會員，每年舉辦三次會員回娘家活動，陪伴會員家庭成長。隨著現代家庭對健康、休養與照護的需求，百悅庄持續以實際需求為出發點，拓展多元且貼近生活的照護服務內容。

透過外國媽咪口碑分享、網路好評推薦，百悅庄接待過許多來自海外的家庭，包括美國、法國、韓國及日本。這群「國際台灣媳婦」或因經商、工作定居在台灣，百悅庄透過專業護理團隊及完整的母嬰照護服務，累積服務國際家庭的經驗優勢，讓很多在台灣生產的外國媽媽也享受到台灣頂級的坐月子服務。

同時，百悅庄建立了一個長期陪伴家庭成長的服務關係。觀察需求，推出雙護理長服務、月子秘書貼心行程安排、護理師到醫院接寶寶的保母專車創新服務等。

「凡事替客人多想一步」的服務理念，也成為百悅庄多年來持續精進的重要精神。

謝金靜表示，百悅庄一貫以「最專業」、「最有溫度」成為業界最頂級的代表。希望來到百悅庄，不只是覺得有人照顧坐月子的媽媽跟寶寶，而是感受到被用心照顧。就像家人一樣，除了專業，更多的是溫暖。

她強調，百悅庄不斷拓展服務內容，始終秉持最初的信念：用專業守護健康，用真心照顧家庭，用時間累積信任。讓每一位走進百悅庄的家庭與媽咪，都能在這段人生重要旅程裡，得到專業而溫暖的陪伴。