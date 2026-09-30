行銷線上／五招留住客戶 續約不踩紅線

一名公司的資訊管理人員在Reddit分享，公司決定不再續約AI英文寫作輔助軟體Grammarly，員工卻陸續收到電子郵件和產品內彈窗，請他們向管理員表達續用意願，訊息還附上負責主管的信箱，而Grammarly並未事先告知管理端。

主管得知後要求撤回郵件、移除軟體，並加速改用微軟AI助理Copilot。這次續約挽留，反而幫競爭對手加快進場。截至撰文時，Grammarly尚未公開回應。

這個場景值得B2B SaaS企業想一想，當客戶決定不續約，我們還能做什麼，有哪些界線不能跨？有哪些事情應該要提早做？企業在設計續約流程時，有五件事要注意。

第一，不該繞過管理窗口，動員使用者向公司施壓。

企業客戶裡，買單的人、管理系統的人和每天使用的人，常常不是同一群。使用者的意見應被聽見；管理員還要考量資安、預算、系統整合、法遵和整體採購。供應商可以整理使用者回饋，交給決策角色，卻不宜把內部溝通責任丟給使用者。

第二，在合作期間持續確認成果，提早處理續約。

軟體開發協作平台GitLab公開的客戶成功流程，會在續約前四個月啟動檢視。團隊先盤點帳戶狀況，再詢問客戶對續約的想法，留下約三個月處理風險。

這段時間要確認：當初約定的成果是否發生？哪些部門在使用？誰仍卡在導入或流程交接？若到合約前一個月才發現，團隊能做的往往只剩折扣跟攀附交情。

第三，不把客戶的依賴當成忠誠。

半導體與基礎架構軟體公司Broadcom併購虛擬化軟體公司VMware後，改變授權方式與產品組合，部分企業面對綑綁購買與大幅漲價。美國科技媒體訪問多家企業表示，成本約增加三倍，因此有些公司改選替代方案。產品轉換需要時間和預算，漲價與綑綁可能反而促使客戶安排遷移。

第四，要讓客戶有調整方案的空間。

企業溝通協作軟體Slack對部分自助購買方案採取公平計費，依活躍使用者收費；成員停用後，未使用期間會自動產生按比例抵用額。政策有適用限制，做法仍值得參考。客戶需要縮減席次、調整方案或暫時降級時，供應商願不願意提供合適選項，會影響下一次擴編時，客戶還會不會先想到你。

第五，客戶確定不續約後，要做好離場訪談（Exit Interview）與交接。

訪談別偽裝成最後一輪推銷，重點放在客戶從何時開始感受不到價值、哪一個事件促成不續約，以及如果早三個月處理什麼，結果可能不同。結果要依產品、導入、服務、價格、合約或客戶內部變動分類，交由團隊追蹤；同時協助資料匯出、權限關閉、使用者通知與交接，把合作好好收尾。

回頭看Grammarly風波，如果貼文描述屬實，少掉一張續約訂單並非唯一損失，原可了解客戶為何離開，最後卻讓挽留成為加速移除產品的理由。續約率不只取決於最後簽不簽約，也反映一路如何確認成果、尊重客戶的服務方式，檢視自己在客戶離開時，有沒有把該做的事做好。