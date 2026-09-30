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趨勢觀察／供應鏈決策 建立即時協同

經濟日報／ Richard Hsiao（Kinaxis亞太區專業服務團隊副總裁）

過去，企業多將供應鏈中斷視為偶發事件，並以風險管理機制應對；然而，近年地緣政治、貿易政策等變因接連出現，動盪已成為企業新常態及生態系層面的挑戰。對企業高階管理者而言，這意味著跨部門決策與計畫必須更快速調整，過去需要數月才反映在財務報表上的問題，如今也可能在數周內浮現。

面對這個新常態，供應鏈高階主管可從五大面向檢視供應鏈決策成熟度，包括規劃速度是否跟得上市場變化、監管與法規要求是否納入規劃、庫存風險是否能即時掌握、人工流程是否拖慢決策與應變，以及發生突發事件時能否快速看見財務影響，進而評估企業面對不確定性的營運韌性。

當市場波動性與供應鏈依存關係同時攀升，企業的核心挑戰為能否在面對變動時快速整合資訊、評估影響並執行決策。這正是「並行協調」的價值所在，讓需求、供應、生產、物流與財務等原本各自獨立的職能，建立在同一套即時更新的資訊基礎上協同決策。

當任何條件發生變化，相關影響能立即反映至整個營運網絡，讓企業在做出承諾前就理解可能的風險。

企業在建立並行協調能力時，成熟度可分為四個階段。首先是「循序式」階段，部門多依據靜態假設獨立規劃，決策較缺乏全盤考量。進入「協調式」階段，企業強化跨部門協作並定期檢視計畫，透過協調提升一致性。

進階到「具備即時同步能力」階段，團隊逐步獲得更高的權衡取捨（Trade-Off）可視性，並且能在決策當下即時評估不同選項及其影響。最終走向「具備適應性」的階段，在統一且即時更新的資訊基礎上協作，讓需求、供應、營運與財務決策同步連結。

企業面對的真正挑戰在於各項決策能否跨部門串聯、相互驗證，並快速反映彼此間的影響，而這正是並行協調價值所在。

在推動供應鏈轉型的過程中，最大的價值往往不單純來自技術導入，而是將轉型視為重新設計規劃模式。根據我們的實務觀察，成功轉型的企業通常具備以下特徵：

首先是建立高品質的資料基礎，可信賴的資料與標準化流程，也是分析、模擬與決策的根基。

其次為取得領導團隊共識，供應鏈決策牽涉財務、營運、採購、生產與物流等多個部門，唯有透過高階主管共同推動，才能促成跨部門協作與變革。

最後是階段性推動轉型，優先聚焦高價值應用場景、及早邀請關鍵利害關係人參與，才能降低轉型風險並提升投資效益。

動盪時代真正的競爭優勢，並非只是投入更多資源或避免所有風險，而是能在問題演變成營運與財務衝擊前，更早看見風險與機會並採取行動。

供應鏈 地緣政治 庫存

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