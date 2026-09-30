宏碁50年 微笑半世紀／從微笑曲線到王道 企業園丁再出發

宏碁（2353）讓我學會如何創造企業價值，微笑曲線讓我理解價值存在於什麼位置，而王道讓我進一步思考：我們為什麼創造價值？為誰創造？創造出來的價值又應該如何分享？

我所倡議的王道，不是復古，而是把東方智慧放到現代企業與社會中重新使用。我把它歸納成三個基本信念：創造價值、利益平衡、永續發展。三者不是三句口號，而是一個循環：沒有創造價值，就沒有利益可以分享；利益若長期失衡，利害關係人就不願投入；沒有長期投入，企業也不可能永續。

但價值不能只看財務報表。我提出六面向價值總帳：有形與無形、直接與間接、現在與未來。財務數字容易計算，但品牌、人才、文化、信任、社會影響等，短期不易量化，卻往往決定長期競爭力。領導人若只算眼前顯性價值，很容易做出短視決策。

退休後，我更常用「園丁」形容自己的角色。園丁最大的成就，不是自己長得最高，而是創造環境，讓一棵棵樹長起來。從企業家到園丁，我逐漸把關注從「自己做多少」轉向「能讓多少人發揮」。

我也希望王道能成為國際可以理解的價值語言。21世紀需要的不只是競爭力，也需要共創力。不是取消競爭，而是在競爭之上，找到更大的共同價值。

50年前，我遇到微處理機；50年後，我又遇到AI。生成式AI出現後，我一開始把它當作工具，幫忙找資料、翻譯、整理、寫文章。慢慢地，我發現，如果把我過去的著作、演講、訪談、決策經驗與價值判斷整理起來，AI不只可以知道我說過什麼，也可能逐步理解我為什麼這樣想。這就接近我所說的「數位分身」。

真正的分身不是語氣模仿，更不是資料庫。重要的是：碰到資訊不足時怎麼判斷？利益衝突時怎麼排序？短期利益與長期價值衝突時怎麼選？這些才構成一個人的智慧。知識可以大量複製，但智慧還包含「應不應該」與「誰來負責」。

因此我開始思考「新王道智慧內核」：AI在協助決策時，不能只算效率與獲利，也要持續追問，創造了什麼價值？誰得到利益？誰承擔成本？有沒有被忽略的無形、間接、未來價值？這不是讓AI替人決定道德，而是幫人把總帳看得更完整。

AI也帶來新的治理問題。它可以輔助企業、政府與社會做更複雜的判斷，但方向與責任不能交給機器。AI應該是副駕駛，不是方向盤；治理的核心仍應以人為本，讓技術能力受到價值、責任與信任的約束。

我把數位AI世界視為新的「第三個世界」。人的世界提供生命與價值，精神世界提供信念與意義，數位AI世界則帶來新的能力與存在形式。三者如何協同，是下一個文明的重要課題。