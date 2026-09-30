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智慧經營／梁華哲 併購布局 重視風險、回報

經濟日報／ 蕭君暉
貿聯董事長梁華哲表示，公司以全球化為發展定位，透過多次的跨國整合，逐步建立起併購聲譽與專業能力。聯合報系資料照
貿聯董事長梁華哲表示，公司以全球化為發展定位，透過多次的跨國整合，逐步建立起併購聲譽與專業能力。聯合報系資料照

連接線與連接器大廠貿聯（3665）近期宣布，與子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.已經共同完成對新加坡Interplex集團資料通訊業務（Datacom Business）的收購案，Datacom Business自9月23日起納入該公司合併報表，可望提升整體營運規模、強化市場競爭力，以及擴大全球布局

貿聯表示，本收購案將強化該公司在資料中心連接技術及基礎設施領域的布局，取得創新客製化互連解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力。透過整合Interplex Datacom業務，該公司將進一步鞏固於整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，並持續推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向發展。

從小型案件累積功力

事實上，貿聯是併購案的常客，在貿聯的歷史上，大大小小併購案有10多起，貿聯也是少數具備全球布局的連接解決方案領導廠商。

針對是否進行跨國布局及併購的關鍵，貿聯董事長梁華哲說，在於必須衡量風險與回報，該公司已經透過多次的跨國整合，逐步建立起併購聲譽與專業能力。

貿聯自30年前在矽谷成立時，就以全球化為發展定位，他說，早期因客戶要求前往低成本國家設廠，因此，墨西哥廠初期是採合資模式，來降低投資風險，之後再逐步買下工廠所有權；而馬來西亞、愛爾蘭廠則透過人脈延攬人才，所建立的海外據點。

針對併購策略，梁華哲表示，貿聯初期是從小型公司開始併購，例如20多年前收購一家抽線廠，雖然設備老舊，但看中的是背後的專業技術與客戶資源，藉此快速取得垂直整合能力，後續再布局連接器業務。

他說，貿聯約在十年前完成首宗德國併購案，當時原本計劃前往摩洛哥設廠，但因客戶要求進入歐洲市場，加上德國出現合適標的，評估後認為併購可直接取得兩座歐洲工廠及客戶資源，因此，決定承擔風險。

不過，也不是所有的市場，貿聯都會貿然進入。他表示，過去該公司曾評估赴巴西設廠，但考量關稅政策的效益及投資風險後，認為投資報酬率不足，因此決定不進入。

快速取得技術與人才

貿聯之前最為知名的併購案，就是2022年收購德國LEONI AG（萊尼集團）旗下的工業應用事業群（INBG）該案交易金額達4.5億歐元，是貿聯當時最大、風險最高的併購案。他說，若從零開始在當地建立設計團隊、工廠及客戶關係，需要耗費很長時間，因此，貿聯選擇透過併購快速取得技術、人才及市場。

另外，貿聯希望推動事業多元化，降低對資訊產品及汽車產品兩大領域的依賴，因此，決定布局歐洲。

梁華哲說，雖然交易面臨資金籌措、歐洲幹部整合，以及一次增加十幾座工廠的管理挑戰，但貿聯已具備過去德國併購的管理經驗，加上前案整合成果良好，最終促成交易。

梁華哲強調，面對重大併購案時，會由執行長、法務長及策略投資部門組成核心團隊，逐項分析利弊與風險；若充分討論後仍有歧見，領導者就必須在關鍵時刻做出決定，包括放棄風險過高的案件。

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