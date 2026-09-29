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鳳凰等13家旅行社攜手長榮航空瞄準歐洲精品河輪商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
歐洲知名的Uniworld寰宇精品河輪加入長榮航空「魅力歐洲」產品陣容，攜手雄獅、可樂、東南、山富、五福、鳳凰等13家旅行業者擴大市場布局。記者黃淑惠／攝影
歐洲知名的Uniworld寰宇精品河輪加入長榮航空「魅力歐洲」產品陣容，攜手雄獅、可樂、東南、山富、五福、鳳凰等13家旅行業者擴大市場布局。記者黃淑惠／攝影

旅行社已經在為明年市場銷售準備，鳳凰搶明年獎旅團瞄準河輪商機，Uniworld寰宇精品河輪看好台灣高端河輪旅遊需求持續升溫，正式加入長榮航空「魅力歐洲」產品陣容，攜手雄獅、可樂、東南、山富、五福、鳳凰等13家旅行業者擴大市場布局。

寰宇精品河輪亞洲區董事總經理Henry Yu昨（29）日指出，台灣目前已是品牌亞洲最大市場，且旅客回購率高，此次結合長榮航空完善的歐洲航網，出現航空、河輪與旅行業者三方深化合作的新模式，推估今年台灣河輪市場旅客成長目標達25%至30%，高於亞洲整體預估的20%至25%，明年市場需求依舊看俏。

鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，國內民眾對於旅遊的預算提升，河輪產品兼具住宿與交通功能，旅客可在船上休息、用餐並移動至不同城市，不必每日更換飯店、整理行李，可將更多時間投入景點與文化體驗。加上歐洲河流串聯多座城市及歷史文明，結合文化、藝術與自然景觀，具備一般團體旅遊難以取代的體驗價值，也讓河輪在企業獎旅市場的稀缺性更加凸顯。

寰宇精品河輪此次加入長榮航空「魅力歐洲」，將結合長榮航空歐洲航網與旅行業者銷售通路，首波鎖定萊茵河、多瑙河、南法隆河及多瑙河聖誕市集四大主題產品，讓旅客搭乘長榮航空前往歐洲後，銜接河輪展開深度旅程。

看好明年觀光旅遊市場持續成長，「魅力歐洲」共有國內多家知名旅行社業者一起合作，包括雄獅、可樂、東南、長汎、百威、易遊網、喜鴻、世興、清晨、山富、世邦、五福及鳳凰等13家旅行業者共同銷售。寰宇精品河輪加入後，各家業者可進一步結合長榮航空歐洲航線與河輪產品，推出差異化的歐洲旅遊行程，擴大台灣精品河輪市場。

產品方面，寰宇精品河輪亞洲區董事總經理Henry Yu分析，寰宇精品河輪以「One-of-a-Kind Ships，一船一設計」為品牌特色，每艘船均採不同設計主題，從公共空間、藝術陳設、餐廳至客房皆呈現精品酒店風格。目前航線涵蓋歐洲萊茵河、多瑙河、法國河流、葡萄牙杜羅河，以及埃及尼羅河等主要河域。

此外，Henry Yu進一步分析，隨著台灣消費者對歐洲旅遊日益熟悉，對於歐洲旅遊的需求已逐漸從走訪更多景點，轉向重視住宿品質、旅遊節奏及文化深度；河輪旅遊則能將交通、住宿、餐飲與目的地體驗整合，對已多次造訪歐洲的成熟旅客而言，可提供不同於傳統陸上行程的旅遊方式。

長榮航空 旅行社 歐洲

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