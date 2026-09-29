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燁聯10月新盤300系再漲1,000元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

不銹鋼上游廠燁聯29日開出10月盤價，在原料及能源成本上升、下游需求逐步回溫下，延續第3季漲勢，其中304系列每公噸再調漲1,000元，316L附價及430系列則維持平盤。這也是燁聯304繼8、9月連續調漲後，10月再度上攻，顯示國內不銹鋼行情進入第4季，底部支撐仍強。

燁聯表示，近期原料成本微幅上漲，加上國際油價走高，推升鋼廠整體生產及營運成本，綜合考量市場需求與成本壓力後，決定10月304產品每公噸調漲1,000元，316L附價與430維持平盤。

燁聯8月304每公噸調漲1,500元，9月再漲1,500元，加計10月1,000元，三個月累計調漲4,000元；316L則在8、9月累計調高附價5,000元後，10月暫停漲價。相較上半年不銹鋼市場低迷，第3季以來價格逐步墊高。

上市不銹鋼廠主管指出，國際原料端仍呈現多空交錯。全球鎳供給最大的印尼今年積極透過礦產配額及環境政策控制產量，一度將鎳價推升至每公噸2萬美元附近，但隨後配額增加、印尼擴大自菲律賓等地進口鎳礦，LME鎳價又回落至約1.65萬美元附近，但大陸港口鎳I庫存近二周大增52%，因此鎳價短期大幅上攻仍有壓力。

另一方面，9月中國大陸不銹鋼需求並未出現典型「金九」的強勁補庫，採購仍以剛性需求為主，部分鋼廠因此調降排產；但佛山300系庫存一度周減2.4%，供給壓力已有局部改善。

隨著燁聯10月304再漲1,000元，若第4季終端需求能接棒、通路庫存維持健康，加上鎳價守住目前區間，不銹鋼行情可望由「成本推升」逐步轉向「需求支撐」，接單與庫存利益值得同步關注。

燁聯 不銹鋼 調漲

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