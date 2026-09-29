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中鋼總經理陳守道9月30日屆齡退休 預期再續任維持穩定
中鋼（2002）29日下午公告，總經理陳守道9月30日屆齡退休；預期仍將受重用，繼續延任中鋼總經理職務，以維持中鋼以及鋼鐵產業穩定。
陳守道是鋼鐵生產部門專家，邏輯清楚、具行動力，輔佐董事長黃建智為公司治理加分。
隨著當前國際鋼鐵產銷走出低谷進到復甦，中下游訂單需求明顯增溫，中鋼並已成功生產頂級電磁鋼片，可廣泛應用在機器人、無人機等風口產業鏈，鋼材附加價值與獲利能力穩定向好，陳守道續任總經理，凸顯政府對中鋼現有經營團隊的期許與肯定。
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