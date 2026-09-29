中鋼總經理陳守道9月30日屆齡退休 預期再續任維持穩定

不銹鋼上游廠燁聯29日開出10月盤價，在原料及能源成本上升、下游需求逐步回溫下，延續第3季漲勢，其中304系列每公噸再調漲1,000元，316L附價及430系列則維持平盤。這也是燁聯304繼8、9月連續調漲後，10月再度上攻，顯示國內不銹鋼行情進入第4季，底部支撐仍強。

2026-09-29 18:55