TiBOOST創新大步計畫徵件延長至10月5日 重量級評審陣容同步揭曉

為匯聚台灣人工智慧創新能量，加速優質團隊與資本、產業及市場資源鏈結，由金融監督管理委員會與國家發展委員會共同推動的「TiBOOST創新大步計畫」，宣布將原訂2026年9月29日的徵件截止日延長至10月5日 下午2點，並同步公布橫跨科技產業、創業投資、學術研究及國際新創生態系的重量級決賽評審陣容，鼓勵更多具技術實力與市場潛力的AI創新團隊把握機會提出申請。

「TiBOOST創新大步計畫」由台灣證券交易所、台灣集中保管結算所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及台灣期貨交易所，攜手中華民國創業投資商業同業公會及中華民國私募股權投資商業同業公會共同辦理。計畫結合資本市場與創新創業資源，發掘具發展潛力的AI新創團隊，協助其強化商業模式、鏈結產業場域與資金資源，進一步拓展市場及國際發展機會。

回應團隊需求 徵件延長至10月5日 下午2點

計畫啟動後獲得AI新創社群廣泛關注，為回應團隊希望有更充裕時間完成提案的需求，主辦單位決定將徵件截止日延長至2026年10月5日 下午2點。主辦單位表示，AI創新從技術研發走向商業落地，除須具備差異化技術，也必須進一步釐清市場需求、應用情境、商業模式及成長策略。此次延長徵件時間，希望讓有意參與的團隊能更完整呈現技術優勢、產品應用與未來發展藍圖，並鼓勵更多AI新創、研發團隊及具創新應用方案的企業踴躍參與。

TiBOOST不以競賽結果為終點，而是希望透過評選、交流及後續資源鏈結，協助具潛力的AI團隊跨越技術驗證、商業模式建立與市場拓展等關鍵階段，讓創新成果進一步轉化為可被產業採用、且具持續成長潛力的市場解決方案。

產業、資本與學研共同把關

為兼顧技術前瞻性、產業應用性、商業可行性、投資潛力及國際市場發展，首屆TiBOOST決賽邀集來自科技企業、創業投資、學術研究、政府投資及國際新創生態系的重量級專家，從技術、產業、資本與市場等多元面向，共同發掘具成長潛力的台灣AI新勢力。

本屆決賽評審包括：

•邱德成｜中華民國私募股權投資商業同業公會理事長暨益鼎創投創辦人

•黃彥男｜中華民國創業投資商業同業公會理事長暨中央研究院資訊創新科技研究中心特聘研究員

•陳元凱｜中華電信執行副總

•陳宏明｜光寶科技股份有限公司資深處長

•汪庭安｜行政院國家發展基金管理會執行秘書

•藍柏顯｜台積電資深經理

•施子薇｜AI Fund總經理

•Akio Tanaka｜Headline Asia創始合夥人

•劉奕成｜和鼎創投副董事長暨總經理

•李一平｜台杉投資 科技基金執行合夥人

評審陣容橫跨半導體、資通訊、電子科技、政府投資、創業投資、私募股權、AI新創培育及國際市場等領域，將從企業實際需求、技術應用價值、商業模式可行性、團隊執行能力與國際成長潛力等面向進行綜合評估。

主辦單位表示，TiBOOST評選不僅關注技術是否具創新性，也重視團隊能否掌握真實產業需求、提出具體應用情境，並建立足以支持長期發展的商業模式。透過不同領域評審的實務經驗與專業觀點，期望選出兼具技術實力與市場潛力的優秀團隊，協助其將AI創新轉化為具體的產業與商業價值。

把握最後徵件機會

TiBOOST創新大步計畫徵件截止日已延長至2026年10月5日 下午2點。截至目前為止逾百件參賽，半數來自海外，投稿國家多達19國，其中三件甚至是跨國組隊投稿，海外最多的案件數來自加拿大及韓國。主辦單位誠摯邀請具備AI核心技術、創新應用、產品服務或產業解決方案的優秀團隊把握時間完成申請，透過TiBOOST鏈結資本市場、產業夥伴、投資機構與新創資源，共同開拓台灣AI創新的成長機會。

詳細徵件資格、評選方式及報名資訊，請參閱TiBOOST創新大步計畫官方網站：

https://asia-innovation-cup.tw/

TiBOOST創新大步計畫

原徵件截止日：2026年9月29日

延長後截止日：2026年10月5日 下午2點

官方網站： https://asia-innovation-cup.tw/

主辦單位：金融監督管理委員會、台灣證券交易所、台灣集中保管結算所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所

共同主辦單位：國家發展委員會

執行單位：中華民國創業投資商業同業公會、中華民國私募股權投資商業同業公會