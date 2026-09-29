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台塑攜台紙攻電子級鹽酸 搶美國晶圓廠擴產商機

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑（1301）今日公告攜手中華化、台紙，攻電子級硫酸及鹽酸。台塑今公告，與台紙公司合資成立「FTA Tech, LLC」，將由台塑及台塑美國公司出資各持股25%、台紙公司持股50%，布局北美半導體擴廠商機。

台塑攜手台紙公司，共同成立合資公司「FTA Tech, LLC」，資本額設定為3,810萬美元，其中，台塑及台塑美國公司各持股25％，台紙公司持50％，預估投資1億2,900萬美元。並預計於2028年12月投產。

台塑指出，電子級鹽酸主要應用於半導體製程，清洗晶圓表面金屬雜質，受美國政府「美國製造」政策帶動下，半導體大廠陸續至美國擴建，預估美國電子級鹽酸需求將由115年至124年，年均複合成長率約9.5％。

台塑表示，台紙公司目前於台南新營廠設有電子級鹽酸，為台灣、韓國及新加坡半導體廠供應商，具備電子級鹽酸生產及供應經驗。

本案以台塑美國公司食品級鹽酸為原料，再進一步純化為電子級鹽酸，計劃於台塑美國德州廠區合資興建電子級鹽酸廠，共同建構美國供應體系，掌握全球半導體材料市場成長契機。

台塑也於今日公告，與台化（1326）及旗下台塑生醫、台塑化（6505）及中華化（1727）四家公司今日同步發布重訊，宣布合資成立新公司「台塑中華先進化學股份有限公司」，攻半導體先進製程電子級硫酸。

新公司將由台塑出資12億元、持股20％；中華化出資30億元、持股50%。台化、台塑生醫及台塑化各出資6億元，分別持股10%。合計台塑集團出資30億元、中華化出資30億元，資本額共60億元。

台塑表示，台灣中華化學公司近期新擴建之先進製程生產線，已通過國內半導體大廠先進製程測試。本案結合台塑企業在原料供應、土地及公用設施等資源優勢，雙方擬於台塑麥寮廠區合資電子級硫酸廠，分兩期興建，共同建構在地化供應體系，掌握全球半導體材料市場成長契機。

至於電子級硫酸產能規劃，台塑指出，一期產能預計2028年12月投產、二期預計2030年12月投產。

台紙 台塑 晶圓廠

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