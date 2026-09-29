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大坪數難賣！台北「小坪數豪宅化」崛起 單價破200萬、總價守7000萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市核心區預售市場出現「小坪數豪宅化」。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，建商將地段、品牌與高規格濃縮於中小坪數，包括大安「衡昀」、中正「柏金」最高單價皆逾每坪220萬元，總價卻守在7,000萬元門檻內。

台北市預售屋高價交易頻傳，今年前七月已有5個行政區最高單價突破每坪200萬元。童莉婷指出，市中心建案出現建商將核心地段、品牌與高規格規劃濃縮於中小坪數，形成高單價、總價可控的精品宅，而此現象亦反映精華區土地稀缺。

若以總價來看，台北市7,000萬元是高價住宅的市場心理與資金分水嶺，是否跨過門檻，直接影響買方資金調度，而核心區在單價難以下修的情況下，採精緻格局的「精品宅」成為業者維持建材與規劃規格，且總價落在7,000萬內的解方。

如大安區「衡昀」最高單價每坪234.28萬元、建物20.68坪，扣除車位總價4,844萬元；中正區「柏金」最高單價每坪225.99萬元、建物26.99坪，扣除車位總價6,100萬元。兩案皆以精緻坪數站上頂級單價，但總價維持在7,000萬元門檻以下。

童莉婷觀察，除了豪宅精品化，台北房市正浮現「豪宅價值密集化」趨勢。業者透過控總價策略，將地段優勢與尊榮規格提煉至極致，每坪單價也成為反映產品稀缺性最直接的指標。

童莉婷分析，對資產配置型買方、專業人士與小家庭而言，精品宅購買的不只是室內面積，更是捷運、商圈、就業與學區交織的核心區資產。當重點轉向地段不可複製性、品牌、生活機能與保值性，坪數不再是唯一標準，單價也有機會向傳統豪宅看齊。

大安、信義、中正等核心區由於素地難尋，新案多為都更、危老或小型整合基地，因土地與營造成本推升單價，建商更常以中小坪數配置維持產品定位與總價承接力。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

台北 坪數 豪宅

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