森崴能源發布逾千字聲明稿 痛斥台電知法犯法、強行掠奪資產

森崴能源（6806）29日召開記者會，並發布聲明稿痛批台電，以下為聲明稿全文：

台電目前仍扣留應付本公司保證金16.2億元、工程保留款42.8億元、未付工程款47.15億元，合計高達106億元的血汗錢！本公司多次正式發函，懇請台電體察實際工程進度與營運資金需求，依完工比例退還部分保留款以維持基本營運，台電卻置之不理，台電先卡死包商資金的手段，再以包商沒錢繼續工程為由而強行「接管」！接管內容極不合理，未說明設備購回價金，要求接管但支出費用卻由本公司負擔，本公司已對台電多次提出接管內容不合理，嚴正聲明絕不接受台電片面強奪資產包括風機所有權移轉與費用概括承受，亦絕不同意船機設備衍生的任何待機、展延、重新動員等索賠費用。台電在未與本公司達成接管條款、財務清算及所有權劃分的共識合意約定前，便單方面宣稱「接管」。台電濫用國營事業權力，先惡意讓富崴因資金斷鏈終止合約，再與下包商私自簽約。

本公司依法仍持有風機所有權，未料，台電竟目無法紀，蓄意於中秋節連續假期，光天化日之下調動船機強行將風機運走！據為已有！此舉與外人硬闖民宅、公然強奪私人財產的行徑何異？台電公司不得以接管名義強行取得或處分本公司風機設備等資產。台電公司不正視問題，反要強行取得風機資產設備所有權，本公司依法蒐證，並追究台電公司及相關人員之法律責任。本公司獲報後已於第一時間正式向警方報案（如附件），捍衛資產安全並決定召開記者會公諸於世。

本公司早已於114年間依約多次向台電申請工程追加款，而台電刻意拖延，雙方只好走向行政院公共工程委員會調解，於115年4月17日合法取得調解成立書，台電依法應追補物價調整款55.58億元。換言之，本公司申請106億工程追加款，卻只能拿回55億。民間企業為國家綠能流乾最後一滴血，換來的卻是國營事業最冷酷的財務絞殺與強權踐踏！台電隨後竟以強硬的「監督付款」方式，惡意跳過富崴與聯貸銀行專戶，導致本公司銀行聯貸金脈遭完全凍結，這場國家級的財務絞殺，不僅將富崴逼入巨大財務泥淖，造成財務困難無力支付銀行利息、廠商應付、營運資金、薪資… 本公司拚出96%綠能進度，卻遭台電卡死106億救命錢，更導致母公司森崴能源遭受毀滅性打擊，淨值轉負於115年6月23日被迫下市，造成千萬投資大眾的斷腸悲劇！本公司如今捉襟見肘之下也必須申請破產。

這是一場國營事業扭曲「國家綠電與公眾利益」之名，對民間企業進行合法逼迫的悲劇事實，台電利用國營強權來合理化其片面變更合約、架空包商、甚至將本公司資產據為己有的野蠻行徑，徹底摧毀台灣公共工程的商業道義與法治精神。富崴能源至始至終從未怠惰工程並積極於今年7月30日完成陸域、海事工程包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜均全數完工，目前正積極以115年惡劣天候為由向台電申請工期展延與追加工程款，並同步向經濟部申請紓困機制、與銀行團展開密集債務協商。國營事業大石壓人、惡意卡死106億救命錢，逼出本公司申請破產悲劇，我們召開這場記者會，是以最沉痛、最無助的心情，向社會大眾喊話：官逼民反 ！請救救為國家綠能做工、卻被台電逼向破產絕路的民間企業！台電假國家大義之名行使強權，懇請社會大眾主持公道。