台南市7月住宅價格微幅波動 延續盤整格局

台南市7月住宅價格指數為136.80，較前期（6月）微幅下跌0.03%，相較去年同期下降2.10%。就住宅型態而言，本期大廈的價格指數為143.12，透天住宅的價格指數為128.66。與前期相較，大廈價格指數微幅下跌0.07%，透天住宅價格指數微幅下跌0.01%。

觀察各行政區本期住宅價格指數月變動率互有漲跌，整體呈現微幅盤整，然相較去年同期則多呈下修調整格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期增加8.76%，較去年同期增加10.93%。與去年同期相比，永康區增幅明顯，本期交易量增加187.32%，而北區的交易量增幅以148.18%居次。

台南市長黃偉哲表示，本市地政開發與建設品質再獲國際肯定，「喜樹灣裡市地重劃」導入自然解方，榮獲全球健康城市聯盟（AFHC）創新成果獎，肯定台南在城鄉永續與環境韌性上的卓越貢獻。在重劃開發方面，「永康崑大路市地重劃」已於 9 月完工啟用，開闢道路並設置滯洪池與公園，大幅提升大灣地區生活質感；「永康永大市地重劃計畫書」亦獲內政部核定；同時，市府推動東區南台南副都心 2.25 公頃公辦都更招商，注入商業與居住動能。市府將持續推動土地開發與公共設施優化，維持不動產市場穩健發展，落實永續宜居城市的願景。

地政局局⻑陳淑美表⽰，7月國內經濟景氣信號分數為41分，與上月持平，燈號保持紅燈；在AI應用深化推升算力需求、全球主要雲端服務商加速AI基礎建設，以及消費性電子新品進入備貨階段等因素帶動下，出口可望延續成長態勢，國內經濟動能仍具支撐。本期台南市住宅價格走勢仍以盤整為主，短期價格波動幅度有限。

整體來看，在AI產業需求持續挹注下，國內經濟景氣維持穩健成長，惟住宅市場尚未復甦。交易量方面，全市7月份建物移轉棟數為1,887棟，較前期（6月）增加8.76%，本期買賣移轉棟數較去年同期增加10.93%，觀察數據顯示，本期交易量雖較上月回升，但市場交易動能是否持續回升，仍須觀察後續月份交易量變化。

進一步觀察各行政區住宅價格指數表現，本期各行政區月變動率互有漲跌，在下跌區域中以歸仁區月跌幅相對較大，較前期下降0.45%，其次為善化區及仁德區，分別下降0.25%及0.23%。另一方面，部分行政區月變動率維持正成長，其中佳里區、中西區、北區、南區、安南區、新營區及永康區分別較前期上漲0.19%、0.18%、0.13%、0.09%、0.07%、0.05%及0.03%。

若與去年同期相比，多數行政區住宅價格指數仍呈下跌走勢，其中跌幅較大的前三個行政區依序為歸仁區（-5.12%）、善化區（-4.45%）及南區（-4.08%）。雖然各行政區本期住宅價格指數月變動率互有漲跌，但部分行政區相較去年同期仍處於下跌走勢，顯示住宅市場價格回升力道尚不明顯。整體而言，目前台南住宅市場仍處於盤整階段。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（408棟）、北區（273棟）以及安南區（167棟）。與去年同期相比，永康區增幅明顯，本期交易量增加187.32%，主因區內新建案陸續完工，第一次移轉登記案量增加，本期第一次移轉棟數達264棟。相比之下，安平區、安南區及歸仁區交易量較去年同期均下跌，分別減少58.05%、45.78%及38.52%。再觀察預售屋實價登錄申報件數，自 113 年 7 月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期（115 年 7 月）申報件數為 237 件，因受去年同期低基期影響，與去年同期（114 年 7 月 144 件）相比上升 64.58%（較上月 183 件亦增加 29.51%），顯示受新案推案及交屋時程影響呈現短期波動，惟整體市場交易動能仍以新案完工交屋為主要驅動因素，後續仍須持續觀察推案供給與交屋進度對市場交易量之影響。

整體來看，在AI產業需求帶動及總體經濟景氣維持熱絡的支撐下，國內經濟動能仍具韌性，惟台南住宅市場尚未明顯回溫。本期住宅價格短期持穩，整體延續盤整格局；交易量雖較前期及去年同期回升，但部分增幅受到新建案完工交屋帶動，各行政區交易表現仍呈分化。後續仍須持續關注市場供需、交易量能及新建案交屋情形，以掌握住宅市場後續發展趨勢。