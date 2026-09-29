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中秋連假商機Global Mall業績增近15% 餐飲、服飾雙位數成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
中秋連假商機，Global Mall業績增近15% 餐飲、服飾雙位數成長。Global Mall／提供
中秋連假商機，Global Mall業績增近15% 餐飲、服飾雙位數成長。Global Mall／提供

中秋連假帶動購物與聚餐需求，Global Mall八店在四天連假期間創下佳績，營業額較去年同期成長約15%，以餐飲業、服飾大店，和居家類型的業績均有雙位數成長的亮麗表現，推升連假整體業績。

Global Mall表示，連假聚餐與秋季換裝需求同步升溫，帶動餐飲、服飾等業績成長，為秋季檔期挹注消費動能。Global Mall南港車站、板橋車站和新左營車站的肉食季活動熱烈展開中，各主題餐廳紛紛推出特色優惠，搶攻饕客味蕾。

中秋四天連假期間，Global Mall新北中和業績表現，LOPIA超市受惠中秋烤肉商機激勵，成長最多。主題餐廳瓦城、時時香和欣葉小聚反映連假聚餐需求而均有雙位數成長的業績表現。生活選物方面，MUJI無印良品和宜得利等也為館內業績增添成長動能。

Global Mall桃園A19也因為聚餐需求大增，包含開飯川食堂、大戶屋、銀座杏子豬排和帕朵拉義式餐廳營業額較去年同期有強勁的成長力道。Global Mall新左營車站中秋連假則受到返鄉人潮與聚餐需求等展現餐飲品牌的成長動能。

Global Mall表示，後續將持續掌握節慶與假期消費需求，提供多元購物及餐飲選擇。「秋上市」檔期持續至10月21日，秋季新裝紛紛上市，換季活動也同步展開，iMall 會員持Global Mall中信聯名卡，於全台8店指定服飾配件或化妝品專門店，當日單筆滿 2,000元即享3%回饋。

Global Mall 連假 業績

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