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購屋信心創近一年半新高！部分民眾獲利了結轉進房市

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴。圖／台灣房屋提供
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴。圖／台灣房屋提供

央行信用管制持續鬆綁，帶動消費者購屋信心反彈。國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數（CCI），其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年9月調查結果為98.84點，較上月顯著提升8.81點，雖仍落在100以下的悲觀區間，但已創下近18個月新高，與樂觀的距離拉近不少。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，9月中旬央行於今年Q3的理監事會議，再度放寬信用管制，除了自然人第二戶貸款拉高到7成外，還解除建商購地貸款的限期開工令，不論消費者還是業者，資金壓力都獲得紓解。加上央行決議利率連10凍，使貸款融資成本維持在相對低水位，政策環境趨向友善，消費者對房市的信心也顯著回暖，指標單月增加8.81點，僅次於2020年9月的月增19.5點，為統計以來的史上次多。

隨著消費者信心反彈，後續的房市交易量，可望緩步回溫，但由於信用管制尚未全面退場，大環境仍是相對緊縮，因此市場並非快速升溫，而是溫和復甦。預估今年全年的建物買賣移轉表現，將朝「開低走穩」的趨勢發展，從年初的萎縮，到年中已幾乎與去年同期拉平，年尾則有機會較去年小幅量增，全年交易量微幅收紅的機會愈來愈濃厚。

周鶴鳴指出，展望後市，央行在一年內兩度鬆綁信用管制，顯示官方對不動產業的態度已逐步鬆綁，發展審慎樂觀；另外，目前台股重返48,000點，財富效應持續擴大，但也進入高檔盤整階段，部分民眾已有獲利了結轉進房市的動作，轉戰房市主要有「生活品質提升」及「抗通膨避險」兩大方向。

在生活品質提升方面，購屋族傾向住得更舒適、生活更便利、環境更優質，尤其換屋家庭在貸款成數上修與青安3.0提升婚育額度下，房型升級的意願提高，因此未觸及高總價限貸門檻的中坪數換屋產品，將成為房市的明日之星。高資產族的抗通膨標的，則主要聚焦收益性佳的產品，因此包括店面、商辦、租賃套房等物件，往後的關注度將愈來愈高，房市持穩加溫，建議有需求的民眾可以開始多看、多比較。

資料來源：台灣房屋提供
資料來源：台灣房屋提供

購屋 房市 央行

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