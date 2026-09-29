為何台灣不能比照日本？25年未全面調薪艾杰旭工會今起絕食80小時

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司近日發生勞資爭議，工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，多次協調未達共識，10月5日起將依法罷工，為雲林首起合法罷工。工會並質疑資方「以拖待談」，今（29日）上午發起80小時絕食行動。艾杰旭公司回應，將提出協商邀請，共同尋求兼顧員工福祉及企業永續經營的可行方案。

艾杰旭顯示玻璃公司發布新聞稿回應，公司尊重工會及會員依法表達意見的權利，後續仍將依原訂規畫邀請工會協商，希望雙方回到協商機制，就歧見進行實質對話；對於後續爭議行為，公司也將依法及依雙方保全協定維護廠區設備及未參與活動員工的工作權益。

工會理事長沈全成今起在廠區門口展開80小時絕食抗議，要求資方正面回應訴求。沈全成質疑，AGC日本總公司近年持續推動薪資調整，為何台灣員工無法比照，他向公司高層詢問原因，卻得到「因為這裡是台灣，那邊是日本」的回應，讓工會難以接受。

對於資方所稱員工薪資已改善，沈全成則質疑薪資結構遭「重新分配」。他表示，明年基本工資調漲，公司原有年中、年終獎金制度，卻將部分年中獎金拆分至每月薪資及端午、中秋發放，藉此達到勞動部要求，並非真正增加年度所得。

他質疑資方用「左手換右手」的手法應付法規，變相挪用既有福利，甚至引發周邊廠商效法，嚴重傷害基層勞工權益，加劇雲林在地青年低薪等問題。

工會提出4項訴求，包括資方提出經日本總公司授權的全面調薪方案；呼籲員工加入罷工爭取合理調薪；雲林縣政府正視斗六工業區低薪問題，同時要求雲林縣工業會撤回公開侮蔑艾杰旭工會訴求「得寸進尺」等相關言論並道歉。

艾杰旭表示，雙方第一次調薪協商時已確認將持續討論，公司也主動邀請工會9月24日進行第二次協商，但工會表示若公司無法取得總公司授權提出「每年全面調薪」方案，即無進一步協商必要，因此第二次協商未能舉行。公司表示，已通知工會連假後將再次提出協商邀請。

針對工會指稱「25年未改善薪資及待遇」，資方則說與實際狀況不符，公司過去多年持續推動薪資及待遇改善，員工實際領取薪資也有所增加；公司官網目前亦載明薪資依學經歷及職務核薪，並有「定期調薪制度，幅度依每年考核結果而定」。

艾杰旭另指出，AGC集團旗下不同事業體面對的市場、營運環境及經營成果不同，薪資及勞動條件應依各事業體實際營運狀況評估；公司近年受全球顯示器產業景氣及市場環境影響，經營面臨挑戰，但仍針對工會關心的基層薪資議題研議方案。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今天一早已派員慰問工會理事長，並與公司高層持續溝通，協助雙方進一步協商。

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司近日發生勞資爭議，工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，多次協調未達共識，10月5日起將依法罷工，為雲林首起合法罷工。工會並質疑資方「以拖待談」，今發起80小時絕食行動。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司近日發生勞資爭議，工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，多次協調未達共識，10月5日起將依法罷工，理事長沈全成質疑資方「以拖待談」，今發起80小時絕食行動。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司近日發生勞資爭議，工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，多次協調未達共識，10月5日起將依法罷工，為雲林首起合法罷工。工會並質疑資方「以拖待談」，今發起80小時絕食行動。記者陳雅玲／攝影