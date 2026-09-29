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湧盛擬10月下旬暫定每股75元上櫃 深耕車用AM壓縮機

中央社／ 台北29日電

汽車空調壓縮機廠湧盛電機規劃10月下旬上櫃，暫定每股承銷價75元，董事長林麗玉表示，湧盛布局自主研發製造加上自有品牌、以及超過3000項產品機種及全球通路，強化全球售後維修市場件（AM）壓縮機供應鏈

湧盛中午舉行媒體交流會，林麗玉指出，歐美車用零組件售後市場供應鏈重組，國際採購商逐步降低對單一低成本國家依賴，朝向建立多元化和區域化供應體系。

林麗玉指出，相較原廠委託製造（OE）市場，AM市場供應商轉換彈性較高、重組速度更快，湧盛積極布局相關AM產品供應鏈，以原廠等級品質管理經營售後市場。

湧盛總經理萬芸榮說明，自有品牌深耕壓縮機市場逾25年，已在歐盟、美國、新加坡、中國大陸及馬來西亞等地完成商標註冊，目前產品機種超過3000項，可在AM市場供應原廠件、副廠件與自製件。

產業人士分析，車用空調壓縮機屬於汽車零組件中的高技術門檻產品，全球原廠零組件OE市場長期由DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等國際大廠主導，AM市場製造商高度集中於中國。

在國外市場布局，萬芸榮指出，2025年歐美市場合計占銷售比重超過8成，積極深耕日本高附加價值市場，林麗玉表示，未來湧盛持續深化日本市場外，也將結合國內大廠策略合作拓展北美市場。

在技術布局，湧盛指出，已建立斜盤式可變排量、斜盤式固定排量及旋葉式等主要壓縮機結構平台，持續朝渦捲式及電動壓縮機發展，其中電動壓縮機已完成開發，並建置生產線及實驗設備，因應油電混合車及純電動車需求，未來規劃將既有技術延伸至電動車電池熱管理、機櫃溫控散熱等領域，擴大壓縮機技術應用範圍。

根據資料，今年上半年美洲市場占湧盛整體業績比重約46%，歐洲市場占比約37%，亞洲市場占比約14%，在產品銷售比重，上半年自製產品比重約51%，AM件貿易占比約43%，OE件貿易占比約6%。

湧盛上半年歸屬母公司業主獲利新台幣1.36億元，累計每股純益5.34元，今年前8月自結合併營收14.28億元，較2025年同期減少17.34%。

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