快訊

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假百貨業績報喜！宏匯廣場成長22%、新光三越14店業績增近一成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
今年中秋節適逢教師節，四天連續假期帶動民眾返鄉、出遊、聚餐及購物需求，百貨業中秋檔期買氣熱絡。業者／提供
今年中秋節適逢教師節，四天連續假期帶動民眾返鄉、出遊、聚餐及購物需求，百貨業中秋檔期買氣熱絡。業者／提供

今年中秋節適逢教師節，四天連續假期帶動民眾返鄉、出遊、聚餐及購物需求，百貨業中秋檔期買氣熱絡。新光三越表示，旗下全台16店整體業績表現穩健，其中14店業績較去年同期成長近一成，整體來客數也增加近5%；宏匯廣場則受惠科技新品上市、秋冬換季採購及節慶聚餐商機，中秋連假業績較去年同期成長22%，其中3C用品、服飾及運動休閒等業種表現亮眼。

新光三越表示，此次中秋連假新光三越全台16店整體業績表現穩健，其中14店業績更較去年同期成長近一成，整體來客數也成長近5%。

連假期間，新光三越全台各分店持續透過多元話題活動吸引消費人潮，包括:台北信義新天地的福音戰士展覽、邊佑錫快閃店，以及台北南西店日本商品展，其中蘋果糖持續吸引排隊人潮、台南中山店特賣會等也吸引消費者到店，帶動連假期間整體人潮與消費熱度。

宏匯廣場則表示，今年中秋節適逢教師節，形成難得一見的四天連續假期，民眾出遊、聚餐及購物需求同步升溫，宏匯廣場中秋連假業績較去年同期成長22%。

連假前夕適逢科技新品上市，加上時序入秋帶動換季採購，3C用品、服飾大店及運動休閒服飾表現亮眼，相關業種業績均較去年同期成長逾兩成，其中又以3C用品買氣最為熱絡，成為連假業績成長的一大動能。

從熱銷商品觀察，3C用品以甫上市的iPhone 18新品最受矚目，連假期間熱銷逾百台；運動休閒服飾方面，adidas、NIKE及ABC-MART等品牌的折扣商品、秋季新品及親子鞋款受到消費者青睞。

隨著秋冬換季需求逐漸浮現，UNIQLO、MUJI等熱門日系品牌推出的秋冬新品及期間優惠，也吸引不少民眾趁著連假添購換季服飾與生活用品。

中秋聚餐與烤肉商機也同步發酵，LOPIA超市肉品銷售表現亮眼，乾杯燒肉亦受惠節慶聚餐需求，顯示今年中秋連假消費從3C新品、換季採購一路延伸至餐飲食品，整體買氣熱絡。

除了購物與聚餐需求，宏匯廣場也於9月25日（五）中秋節當天舉辦第二屆「中秋大匯烤」烤肉活動，吸引超過百位民眾參與。現場烤肉香氣四溢，民眾齊聚一堂享受烤肉樂趣，在熱鬧歡聚的氣氛中共度中秋佳節，也為四天連假增添濃厚的節慶氛圍。

新光三越 連假 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋連假全台主要百貨買氣旺 餐廳爆滿、iPhone 18助攻 業績最高增3成

四天連假消費力爆發！宏匯業績增22% iPhone 18熱賣破百台

中秋連假人潮湧現！遠百業績成長近三成、SOGO復興館增逾6%

中秋連假買氣旺！微風信義區三館業績增8% 精品、餐飲最夯

相關新聞

為何台灣不能比照日本？25年未全面調薪艾杰旭工會今起絕食80小時

日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司近日發生勞資爭議，工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，多次協調未達共識，10月5日起將依法罷工，為雲林首起合法罷工。工會並質疑資方「以拖待談」，今（29日）上午發起80小時絕食行動。艾杰旭公司回應，將提出協商邀請，共同尋求兼顧員工福祉及企業永續經營的可行方案。

國慶及光復連假 高雄海關通關服務不打烊

高雄海關為配合廠商及民眾通關需要，國慶日（10月9日至10月11日）及臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月24日至10月26日）期間仍秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物、旅客及郵包之通關業務。

台灣AM壓縮機自製品牌 湧盛搶全球供應鏈商機

湧盛電機將於10月下旬上櫃，承銷價暫定75元。董事長林麗玉表示，車用空調壓縮機屬汽車零組件中的高技術門檻產品，全球原廠零組件市場長期由DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等國際大廠主導，售後維修（AM）市場製造商則高度集中於大陸；湧盛憑藉自主研發製造、自有品牌SIGMA JP、超過3000項產品機種及全球通路布局，成為全球AM壓縮機供應鏈中少數MIT、且具規模化自主製造能力的品牌業者。

台灣AM壓縮機自製品牌 湧盛搶全球供應鏈商機

湧盛電機（2249）29日舉辦上櫃前業績發表會，此次上櫃暫定每股承銷價新台幣75元，預計10月下掛牌。董事長林麗玉表示，車用空調壓縮機屬汽車零組件中的高技術門檻產品，全球原廠零組件（OE）市場長期由DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等國際大廠主導，售後維修（AM）市場製造商則高度集中於中國；湧盛憑藉自主研發製造、自有品牌SIGMA JP、超過3,000項產品機種及全球通路布局，成為全球AM壓縮機供應鏈中少數MIT、且具規模化自主製造能力的品牌業者。

新北10大熱銷中古社區曝！這建案奪冠 淡水、汐止包辦7席

成本大漲下，近年預售房價攀高，中古屋因房價相對具優勢，吸引不少購屋族。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年新北市十大熱銷中古社區，前三名分別由淡水名軒海樂地、板橋民生新埔及中和漢寶双星拿下；若從行政區觀察，汐止和淡水更包辦7席次，顯示不同類型的中古社區各有吸引購屋族的特點。

四天連假消費力爆發！宏匯業績增22% iPhone 18熱賣破百台

中秋、教師節四天連假帶旺百貨買氣，宏匯廣場29日表示，中秋連假整體業績較去年同期成長22%，其中3C用品、服飾大店及運動休閒服飾業績均年增逾兩成，尤以3C買氣最熱，甫上市的iPhone 18連假四天熱銷逾百台，成為推升業績的一大動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。