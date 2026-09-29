中秋連假百貨業績報喜！宏匯廣場成長22%、新光三越14店業績增近一成

今年中秋節適逢教師節，四天連續假期帶動民眾返鄉、出遊、聚餐及購物需求，百貨業中秋檔期買氣熱絡。新光三越表示，旗下全台16店整體業績表現穩健，其中14店業績較去年同期成長近一成，整體來客數也增加近5%；宏匯廣場則受惠科技新品上市、秋冬換季採購及節慶聚餐商機，中秋連假業績較去年同期成長22%，其中3C用品、服飾及運動休閒等業種表現亮眼。

新光三越表示，此次中秋連假新光三越全台16店整體業績表現穩健，其中14店業績更較去年同期成長近一成，整體來客數也成長近5%。

連假期間，新光三越全台各分店持續透過多元話題活動吸引消費人潮，包括:台北信義新天地的福音戰士展覽、邊佑錫快閃店，以及台北南西店日本商品展，其中蘋果糖持續吸引排隊人潮、台南中山店特賣會等也吸引消費者到店，帶動連假期間整體人潮與消費熱度。

宏匯廣場則表示，今年中秋節適逢教師節，形成難得一見的四天連續假期，民眾出遊、聚餐及購物需求同步升溫，宏匯廣場中秋連假業績較去年同期成長22%。

連假前夕適逢科技新品上市，加上時序入秋帶動換季採購，3C用品、服飾大店及運動休閒服飾表現亮眼，相關業種業績均較去年同期成長逾兩成，其中又以3C用品買氣最為熱絡，成為連假業績成長的一大動能。

從熱銷商品觀察，3C用品以甫上市的iPhone 18新品最受矚目，連假期間熱銷逾百台；運動休閒服飾方面，adidas、NIKE及ABC-MART等品牌的折扣商品、秋季新品及親子鞋款受到消費者青睞。

隨著秋冬換季需求逐漸浮現，UNIQLO、MUJI等熱門日系品牌推出的秋冬新品及期間優惠，也吸引不少民眾趁著連假添購換季服飾與生活用品。

中秋聚餐與烤肉商機也同步發酵，LOPIA超市肉品銷售表現亮眼，乾杯燒肉亦受惠節慶聚餐需求，顯示今年中秋連假消費從3C新品、換季採購一路延伸至餐飲食品，整體買氣熱絡。

除了購物與聚餐需求，宏匯廣場也於9月25日（五）中秋節當天舉辦第二屆「中秋大匯烤」烤肉活動，吸引超過百位民眾參與。現場烤肉香氣四溢，民眾齊聚一堂享受烤肉樂趣，在熱鬧歡聚的氣氛中共度中秋佳節，也為四天連假增添濃厚的節慶氛圍。