台灣AM壓縮機自製品牌 湧盛搶全球供應鏈商機

湧盛電機將於10月下旬上櫃，承銷價暫定75元。董事長林麗玉表示，車用空調壓縮機屬汽車零組件中的高技術門檻產品，全球原廠零組件市場長期由DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等國際大廠主導，售後維修（AM）市場製造商則高度集中於大陸；湧盛憑藉自主研發製造、自有品牌SIGMA JP、超過3000項產品機種及全球通路布局，成為全球AM壓縮機供應鏈中少數MIT、且具規模化自主製造能力的品牌業者。

林麗玉表示，湧盛的定位不是低價競爭者，而是以原廠等級的品質管理經營售後市場，自有品牌「SIGMA JP」深耕壓縮機市場逾25年，已於歐盟、美國、新加坡、大陸及馬來西亞等地完成商標註冊，銷售遍及全球。

林麗玉指出，湧盛目前產品機種超過3000項，並為AM市場中極少數可同時供應原廠件、副廠件與自製件的業者，建立一站式供應優勢。由於AM市場具有「量少樣多」特性，替換需求隨車型、年份及使用狀況高度分散，完整產品線與快速開發能力，反而有利於湧盛提高通路服務效率與客戶黏著度。

林麗玉表示，在技術布局方面，湧盛已建立斜盤式可變排量、斜盤式固定排量及旋葉式等主要壓縮機結構平台，並持續朝渦捲式及電動壓縮機發展。其中，電動壓縮機已完成開發，並建置生產線及實驗設備，以因應油電混合車及純電動車需求；未來亦規劃將既有技術延伸至電動車電池熱管理、機櫃溫控散熱等領域，擴大壓縮機技術應用範圍。

林麗玉表示，全球汽車保有量持續增加，也為AM市場提供長期需求基礎，研調機構Future Market Insights指出，全球汽車空調壓縮機市場規模預估將由2025年的約104億美元成長至2035年的156億美元，年複合成長率約4.1%，其中AM市場約占25%至35%，由於汽車平均使用年限約10年，而壓縮機耐用年限約4年，車輛生命週期存在多次維修替換需求；全球汽車保有量已達16億輛，加上全球均溫上升，進一步支撐空調壓縮機售後需求。

在通路布局上，林麗玉表示，湧盛於歐洲、美洲及亞洲均擁有往來逾20年的長期客戶，2025年歐美市場合計占銷售比重逾八成，並透過客戶即時掌握市場需求、回饋研發端開發新品，日本則是公司深耕的高附加價值市場，透過通路商SINLIN建立全日本銷售網絡，並與汽車專業網路平台合作直接觸及終端使用者，未來除持續深化日本市場外，也將結合國內大廠策略合作拓展北美市場，在全球AM供應鏈多元化趨勢下，進一步擴大SIGMA JP品牌與台灣製造的全球市場版圖。