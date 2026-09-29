台灣AM壓縮機自製品牌 湧盛搶全球供應鏈商機

湧盛電機（2249）29日舉辦上櫃前業績發表會，此次上櫃暫定每股承銷價新台幣75元，預計10月下掛牌。董事長林麗玉表示，車用空調壓縮機屬汽車零組件中的高技術門檻產品，全球原廠零組件（OE）市場長期由DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等國際大廠主導，售後維修（AM）市場製造商則高度集中於中國；湧盛憑藉自主研發製造、自有品牌SIGMA JP、超過3,000項產品機種及全球通路布局，成為全球AM壓縮機供應鏈中少數MIT、且具規模化自主製造能力的品牌業者。

湧盛第2季EPS 1.33元，優於去年同期的0.66元，上半年5.34元則較去年同期的5.8元減少。湧盛公司指出，在AI盛行下，客戶端的進貨趨於平穩，較無季節性問題，但隨著湧盛持續開發新市場，未來將呈現穩定成長的趨勢。

隨著歐美車用零組件售後市場供應鏈重組，國際採購商逐步降低對單一低成本國家的依賴，轉向建立多元化、區域化供應體系。相較OE市場，AM市場供應商轉換彈性較高、重組速度更快；湧盛兼具符合歐美認證要求的品質、交期可靠度、成本競爭力與少量多樣的彈性製造能力，使其在國際採購商尋求替代供應來源的趨勢下，具備承接供應鏈移轉商機的有利條件。

董事長林麗玉表示，湧盛的定位不是低價競爭者，而是以原廠等級的品質管理經營售後市場。自有品牌「SIGMA JP」深耕壓縮機市場逾25年，已於歐盟、美國、新加坡、中國大陸及馬來西亞等地完成商標註冊，銷售遍及全球。目前產品機種超過3,000項，並為AM市場中極少數可同時供應原廠件、副廠件與自製件的業者，建立一站式供應優勢。由於AM市場具有「量少樣多」特性，替換需求隨車型、年份及使用狀況高度分散，完整產品線與快速開發能力，反而有利於湧盛提高通路服務效率與客戶黏著度。

技術布局方面，湧盛已建立斜盤式可變排量、斜盤式固定排量及旋葉式等主要壓縮機結構平台，並持續朝渦捲式及電動壓縮機發展。其中，電動壓縮機已完成開發，並建置生產線及實驗設備，以因應油電混合車及純電動車需求；未來亦規劃將既有技術延伸至電動車電池熱管理、機櫃溫控散熱等領域，擴大壓縮機技術應用範圍。

為建立與一般AM製造商的品質差異，湧盛自建專業實驗室，並取得IATF 16949汽車產業品質管理系統、ISO 9001、ISO 14001及國際知名車廠維修體系認證，同時導入高度自動化產線，提高產品一致性與生產效率。隨著AM客戶對產品可靠度與品質要求逐步向OE規格靠攏，公司長期累積的品質管理、研發驗證及自動化製造能力，也形成同業難以跨越的門。