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新北10大熱銷中古社區曝！這建案奪冠 淡水、汐止包辦7席

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
淡水房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
淡水房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

成本大漲下，近年預售房價攀高，中古屋因房價相對具優勢，吸引不少購屋族。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年新北市十大熱銷中古社區，前三名分別由淡水名軒海樂地、板橋民生新埔及中和漢寶双星拿下；若從行政區觀察，汐止和淡水更包辦7席次，顯示不同類型的中古社區各有吸引購屋族的特點。

淡水的名軒海樂地以123件交易居冠，成新北最熱銷中古社區。該社區屋齡僅有2.5年，平均單價35.4萬元、總價約1,240萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，名軒海樂地為淡海新市鎮的大型社區之一，且房價相對親民；雖然離市中心較遠，不過社區旁就是淡海輕軌崁頂站，開車約7分鐘就能抵達淡江大橋，周邊生活圈有基本生活機能，各項建設也逐步完備，因此吸引不少首購、小家庭、退休族群，帶動社區買氣。

若從行政區觀察，淡水有3個社區上榜，除了冠軍名軒海樂地外，台北灣-江南大宅及台北灣NO1星海灣也進入前十名，三個社區平均購屋坪數約35至45坪，平均總價皆不到1,500萬元。

陳金萍說明，淡水上榜的3個社區皆位於淡海新市鎮，屋齡相對較新，且坪數較大、總價仍在相對好負擔的範圍，兼具居住空間與總價負擔優勢，對首購及自住族具有吸引力。

汐止區則有宏國大鎮、宏盛心、摩天鎮及水蓮山莊4個社區入榜，產品從平均總價598萬元的摩天鎮，到屋齡僅2.2年、平均總價2,412萬元的宏盛心，價格帶與屋齡選擇多元。

陳金萍表示，汐止鄰近南港、內湖就業聚落，加上區域內系科加持，同時具國道及台鐵通勤條件，能同時承接首購、換屋與科技產業就業人口的居住需求。

值得注意的是，陳金萍指出，在淡水、汐止共有7社區上榜之際，位於新北第一圈的民生新埔和漢寶双星社區仍名列第二、三名，顯示板橋與中和仍憑藉核心區位、成熟機能、交通建設及穩定居住需求突圍。

陳金萍說明，民生新埔位於板橋核心地段，近環狀線新埔民生站和板南線江子翠站，周邊生活採買、教育機構等，各項機能一次滿足；雖然單價高達74.8萬元，但因有不少小坪數產品，也讓總價相對好負擔，使該社區近一年成交超過70件。

而位於中和的漢寶双星也有將近50件的交易，該社區鄰近台64線及國道3號，公車路線多，未來還有萬大線中和高中站，各項生活機能完善，加上屋齡新、規模較大，雖然平均總價將近2,000萬元，不過購屋坪數大約有30坪左右，空間相對較大，吸引不少小家庭入手。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

淡水 汐止 新北

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