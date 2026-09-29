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賴總統：中小微企業是護國群山 餐盒業是守護孩子重要大山

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統29日接見「中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會」，他肯定餐盒食品業是校園供餐穩定的重要支柱，守護孩子成長。政府將透過「支持及壯大中小微企業方案」，協助中小微企業加速轉型升級，做到千億挺百業、成長惠百工，盼一起讓產業蓬勃發展。

賴總統致詞時說，他代表政府及全國家長感謝學校午餐團膳業者的辛勞，是校園供餐穩定的重要支柱。每天清晨，很多家庭的一天才剛開始，全聯會的夥伴已經忙著驗收食材、備料、烹調、分裝和配送。

賴總統感謝全聯會集合14個縣市公會，共131家學校午餐團膳業者，每天為約107萬名學生送上午餐。他說，這些午餐是107萬份責任，也是107萬個家庭對大家的信任。把每一份餐盒做好，是一門專業；把每天107萬份餐盒都做好，是團膳產業真功夫的表現。

賴總統並感謝每一位營養師、廚師、品管人員、配送司機，以及所有第一線夥伴；從食材來源、製作流程、溫度管理，最後準時送到每一位孩子面前，每一個環節都是全力以赴；也感謝理事長陳明信在團膳產業深耕超過20年，讓台灣農民的好作物天天走進校園。

賴總統指出，現在學校午餐使用國產可溯源食材的比例已經接近99%。這項成果除了政府政策支持，也要感謝業者長期調整採購、整合供應鏈，讓更多台灣的米、蔬菜、水果、肉品和水產品，可以從產地送進孩子桌上的餐盒。

賴總統說，感謝團膳業者面對防疫、原物料供應變化，或大量供餐的調度壓力，都想辦法把關、協調，讓孩子準時吃到安全、營養的一餐。去年10月非洲豬瘟防疫期間，全國豬隻禁宰禁運，業者在很短時間內改用雞肉、雞蛋和豆製品；今年夏天油品供應吃緊，也主動彙整需求、協調配額。

賴總統表示，中小微企業撐起台灣將近八成的就業機會，是台灣的護國群山；而餐盒食品業就是其中守護孩子成長的重要大山。

他指出，這個月行政院已經通過「支持及壯大中小微企業方案」，未來八年將再加碼投入1,000億元，就是要用更穩定的預算和資源，協助中小微企業加速轉型升級，做到千億挺百業、成長惠百工。未來，業者要更新節能設備、導入數位管理、培養專業人才，政府會是大家最堅實的後盾。

餐盒 護國 賴清德

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