中秋連假全台主要百貨買氣旺 餐廳爆滿、iPhone 18助攻 業績最高增3成

中秋、教師節四天連假帶旺百貨消費，聚餐、3C新品及秋冬換季需求齊發，百貨業者業績普遍走揚。遠百連假整體業績較去年同期成長近三成，宏匯廣場也大增22%，Big City遠東巨城成長10%；新光三越14店業績成長近一成，微風信義區三館則成長8%，其中餐飲幾乎成為各家共同成長引擎，iPhone 18等科技新品也進一步推升3C買氣。

遠百指出，今年連假消費以中秋聚餐需求最為突出，民眾利用假期相約用餐，不僅帶動餐飲業績，也進一步挹注逛街購物人潮，家用家電部門表現突出，精品銷售同樣不錯，聚餐與購物需求同步升溫，推升整體業績成長近三成。

新光三越表示，今年全台16店因去年同期適逢台南小北門開幕、台中中港店復業，若觀察其中14店，連假業績較去年同期成長近一成，整體來客數增加近5%。台北信義新天地福音戰士展覽、邊佑錫快閃店，以及台北南西店日本商品展等活動，均吸引消費人潮。

微風信義、微風南山及微風松高等信義區三館連假業績則年增8%，精品、秋冬新品及餐飲為主要成長動能。中秋聚餐及烤肉需求升溫，各館餐廳訂位提前客滿，連假期間現場候位人潮不斷，其中燒肉餐廳表現尤其突出；精品方面，LV、PRADA、MIU MIU等品牌及秋冬新品也挹注買氣。

宏匯廣場四天連假業績則年增22%，3C用品、服飾大店及運動休閒服飾均成長逾兩成，其中科技新品成為重要推手，甫上市的iPhone 18四天熱銷逾百台。adidas、NIKE及ABC-MART的折扣商品、秋季新品及親子鞋款也有買氣，UNIQLO、MUJI則受惠秋冬新品及換季採購需求。

中秋聚餐、烤肉需求同樣挹注宏匯餐飲食品業績，LOPIA超市肉品銷售表現亮眼，乾杯燒肉也受家庭及親友聚餐需求帶動。

Big City遠東巨城四天連假整體業績年增10%，餐飲、3C及快閃美食成為主要動能，其中快閃美食業績大增三成，3C受惠Apple、SAMSUNG新機接連上市，業績成長16%，主題餐廳也呈雙位數成長。巨城首家吃到飽餐廳「URBAN PARADISE」連假期間一位難求，新開幕的Kenangan COFFEE也出現排隊人潮。

從各家業績表現來看，今年四天連假消費動能不只集中在餐飲，中秋聚餐先帶進人流，適逢iPhone 18等科技新品上市，加上時序入秋帶動服飾、生活用品換季採購，讓連假消費進一步擴散至3C、精品、家電及服飾等業種。