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國慶及光復連假 高雄海關通關服務不打烊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
國慶及光復連假即到，高雄海關宣布通關服務不打烊。照片／海關提供
國慶及光復連假即到，高雄海關宣布通關服務不打烊。照片／海關提供

高雄海關為配合廠商及民眾通關需要，國慶日（10月9日至10月11日）及臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月24日至10月26日）期間仍秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物、旅客及郵包之通關業務。

海關指出，相關措施包括：一、連續假期前一日（分別為10月8日、10月23日）之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

二、國慶日及臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連續假期期間：

（一）進出口貨物通關作業：每日上午8時30分至下午4時30分止，如需辦理通關業務者，無需事先提出申請，可逕洽該關執勤人員（海運進口貨物通關集中於小港分關辦理）；上開時間辦理進出口貨物查驗，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

（二）嘉南分關所轄科技產業園區及科學園區之業者，若於連續假期期間有園區內通關需求，請於連假前1日下午4時前，以書面通知轄區海關需求日期，俾依實際業務需求派員出勤配合作業。

（三）儀檢作業：10月9日至11日及10月24日至26日，上午9時至下午4時止，集中於74號碼頭第5貨櫃中心儀檢站辦理；若遇故障停機，將另行公告。第一備援儀檢作業地點為第4貨櫃中心儀檢站，第二備援儀檢作業地點為第6貨櫃中心儀檢站。

（四）郵包通關作業：配合郵局營業時間，連續假期期間業務一組高雄郵務股於10月9日及10月24日上午7時30分至下午3時30分辦理國際郵包通關；嘉南分關臺南郵務股於10月10日及10月24日上午8時至下午4時止均派員值勤。

（五）海空運旅客通關作業：按船、機抵達及離境時間正常辦理通關，機放貨物配合航班時間辦理通關。

國慶 海關 高雄

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