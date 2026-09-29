快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

「最搶鏡吉祥物」誕生！KPop 獵魔女團「Derpy」絨毛造型一卡通開賣

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
一卡通公司繼先前推出獵魔女團與角色陣營「盲包一卡通」系列後，又有必收新周邊，這次是將「Derpy」實體化推出絨毛造型一卡通，於 9 月 30 日 11點起開始預購。照片／一卡通提供
一卡通公司繼先前推出獵魔女團與角色陣營「盲包一卡通」系列後，又有必收新周邊，這次是將「Derpy」實體化推出絨毛造型一卡通，於 9 月 30 日 11點起開始預購。照片／一卡通提供

還記得「KPop獵魔女團」中那隻串聯男女主角互動的藍色老虎「Derpy」嗎？一卡通公司繼先前推出獵魔女團與角色陣營「盲包一卡通」系列後，又有必收新周邊，這次是將「Derpy」實體化推出絨毛造型一卡通，於 9 月 30 日 11點起開始預購，可愛療癒的視覺與觸覺效果再加上最重要的實用性，三個願望一次滿足怎麼能不手刀收集！在電影裡「Derpy」一登場瞬間吸引觀眾目光，龐大身形和銳利尖牙一度讓女主角魯米（Rumi）充滿警戒，但實際上卻對「扶正花盆、垃圾桶」這件事有著天真的堅持，猛獸的驚喜反差萌讓觀眾好感度狂飆，堪稱全作最強搶鏡王。

而老虎在韓國傳統文化中，被認為有驅逐災禍的象徵意涵，朝鮮時期民間流行的「鵲虎圖」便是以老虎、喜鵲、松樹為主角繪製而成，人們相信「鵲虎圖」能夠避凶消災並迎來福氣與好運。

這次一卡通公司推出「KPop獵魔女團Derpy絨毛造型一卡通」，將這隻呆萌逗趣又有特殊寓意的藍色老虎實體化，玩偶身高約15.5公分，腳底特別設計可愛的肉墊細節，晶片感應位置就在Derpy腳上，整體毛茸茸的柔軟觸感療癒人心，隨身帶著走毫無疑問是整條路上最搶眼的存在！隨著KPop獵魔女團Derpy絨毛造型一卡通加入，KPop獵魔女團系列一卡通商品陣容也更加完整。

一系列商品涵蓋角色一卡通、盲包系列、收藏冊及造型周邊等豐富品項，不論喜歡獵魔女團的帥氣舞台魅力、Saja Boys 的反派風格，或是 Derpy 的療癒反差萌，都能找到值得收藏的命定款。滿滿角色一次集結，打造粉絲不能錯過的KPop獵魔女團收藏大集合！「KPop獵魔女團Derpy絨毛造型一卡通」採用「一卡通PLUS晶片」，不僅具有收藏意義也可以是日常出行的隨身好夥伴，搭配一卡通 iPASS MONEY APP 的票卡感應機功能，隨時可進行票卡加值、查詢餘額與即時交易紀錄，輕鬆使用沒煩惱，絕對值得粉絲入手。

一卡通 吉祥物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

台南街頭驚見巨型神獸 金獅「鏹鏹」翻滾、舔腳萌翻遊客

一卡通APP變更好逛！哈利波特、吉伊卡哇新卡開賣　66元福袋還能挖絕版款

可愛到犯規！「牡蠣寶寶、飛天小女警」2大快閃店台北登場，必拍打卡點、周邊一次看

相關新聞

航空業旺季報到 規劃增班

航空客運旺季近滿載，第4季旅遊旺季接力，航空四雄華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航看好客運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持九成上下，下階段均不排除有增班規劃，以最大的運能、最好的服務疏運旅客。

巴斯夫：正探討潛在收購贏創 惟討論尚在初步階段

化工大廠巴斯夫（BASF）今日證實，正與德國RAG基金會（RAG-Stiftung）及贏創工業集團（Evonik Industries AG）就潛在收購贏創進行探索性討論。不過，目前相關討論仍處於初步階段，進度及最終結果均尚未確定。

藥華藥進擊 跨足細胞治療

藥華醫藥昨（28）日宣布，已順利用1.68億元完成收購予宇生技公司，該公司正式成為藥華藥全資子公司。這也是該公司發展多年的干擾素新藥之後，首度跨足細胞治療領域，具有指標意義。

購屋信心18個月新高！周鶴鳴：已有民眾獲利了結轉進房市

央行信用管制持續鬆綁，帶動消費者購屋信心反彈，國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，較上月顯著提升8.81點，雖仍落在100以下的悲觀區間，但已創下近18個月新高，與樂觀的距離拉近不少。

新竹消費力爆發！巨城中秋連假業績增10% 吃到飽一位難求

中秋連假帶旺百貨消費，Big City遠東巨城購物中心29日表示，四天連假整體業績較去年同期成長10%，餐飲、3C及快閃美食成為主要成長動能，其中主題餐廳業績呈雙位數成長，快閃美食更大增3成，Apple、SAMSUNG新機接連上市，也推升3C業績成長16%，展現大新竹消費力。

中秋連假買氣旺！微風信義區三館業績增8% 精品、餐飲最夯

中秋連假帶動百貨出遊、聚餐人潮，微風集團29日表示，微風信義、微風南山及微風松高等信義區三館連假整體業績較去年同期成長8%，精品、秋冬新品及餐飲成為主要成長動能；微風廣場適逢周年慶，則受惠主顧客回流、精品新品及節慶採購需求，挹注連假買氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。