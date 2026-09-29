「最搶鏡吉祥物」誕生！KPop 獵魔女團「Derpy」絨毛造型一卡通開賣

還記得「KPop獵魔女團」中那隻串聯男女主角互動的藍色老虎「Derpy」嗎？一卡通公司繼先前推出獵魔女團與角色陣營「盲包一卡通」系列後，又有必收新周邊，這次是將「Derpy」實體化推出絨毛造型一卡通，於 9 月 30 日 11點起開始預購，可愛療癒的視覺與觸覺效果再加上最重要的實用性，三個願望一次滿足怎麼能不手刀收集！在電影裡「Derpy」一登場瞬間吸引觀眾目光，龐大身形和銳利尖牙一度讓女主角魯米（Rumi）充滿警戒，但實際上卻對「扶正花盆、垃圾桶」這件事有著天真的堅持，猛獸的驚喜反差萌讓觀眾好感度狂飆，堪稱全作最強搶鏡王。

而老虎在韓國傳統文化中，被認為有驅逐災禍的象徵意涵，朝鮮時期民間流行的「鵲虎圖」便是以老虎、喜鵲、松樹為主角繪製而成，人們相信「鵲虎圖」能夠避凶消災並迎來福氣與好運。

這次一卡通公司推出「KPop獵魔女團Derpy絨毛造型一卡通」，將這隻呆萌逗趣又有特殊寓意的藍色老虎實體化，玩偶身高約15.5公分，腳底特別設計可愛的肉墊細節，晶片感應位置就在Derpy腳上，整體毛茸茸的柔軟觸感療癒人心，隨身帶著走毫無疑問是整條路上最搶眼的存在！隨著KPop獵魔女團Derpy絨毛造型一卡通加入，KPop獵魔女團系列一卡通商品陣容也更加完整。

一系列商品涵蓋角色一卡通、盲包系列、收藏冊及造型周邊等豐富品項，不論喜歡獵魔女團的帥氣舞台魅力、Saja Boys 的反派風格，或是 Derpy 的療癒反差萌，都能找到值得收藏的命定款。滿滿角色一次集結，打造粉絲不能錯過的KPop獵魔女團收藏大集合！「KPop獵魔女團Derpy絨毛造型一卡通」採用「一卡通PLUS晶片」，不僅具有收藏意義也可以是日常出行的隨身好夥伴，搭配一卡通 iPASS MONEY APP 的票卡感應機功能，隨時可進行票卡加值、查詢餘額與即時交易紀錄，輕鬆使用沒煩惱，絕對值得粉絲入手。